Söder schwelgt in Erinnerungen und begeistert seine Fans: „Was für ein schöner junger Mann“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Markus Söder erhält für ein altes Foto viel Lob (Archivbild). © IMAGO / Uta Wagner

Markus Söder postet ein 30 Jahre altes Foto auf Instagram. Seine Follower sind begeistert. „Damals wie heute ein toller Mann“, ist unter anderem zu lesen.

München - Markus Söder teilt auf Instagram gerne Dinge aus seinem Alltag mit seinen 388.000 Followern. Zuletzt zeigte er eines seiner Lieblingsessen auf der Plattform, was einen RTL-Promi sehr begeisterte. Nun blickte der CSU-Chef in die Vergangenheit.

Söder schwelgt in Erinnerungen - „Eine ziemlich aufregende Zeit“

„Heute vor genau 30 Jahren wurde ich zum ersten Mal als Direktkandidat für den Landtag nominiert“, schwelgt Söder in Erinnerungen. Das Foto, das er auf Instagram dazu postet, stammt aus seinem ersten Wahlkampf. „Eine ziemlich aufregende Zeit, die viel Spaß gemacht hat. Es ist mir eine Ehre und Verpflichtung, mich für die Anliegen unserer Heimat einzusetzen.“

Yearbook-Challenge? Söder postet altes Foto - „Was für ein schöner junger Mann“

„Ich dachte kurz, dass Sie dem neuen AI-Trend gefolgt wären“, ist nicht nur einmal zu lesen. Aktuell posten zahlreiche Promis Jahrbuch-Fotos von sich, die von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Nicht so aber Söder. Für sein 30 Jahre altes Foto erhält Bayerns Ministerpräsident viel Lob: „Wow“, schreibt eine Frau zu einem Flammen-Emoji. „Was für ein schöner junger Mann.“ „Damals wie heute ein toller Mann“, stimmt eine weitere Person mit ein.

„Ihr Ansprechpartner von der Kreissparkasse Nürnberg stellt sich vor“, scherzt jemand mit Blick auf Söders Outfit, der für das Foto in Anzug und Krawatte posierte. „Schöne Krawatte“ oder „Schick schick“, kommentieren zahlreiche Menschen den Look des CSU-Chefs positiv. Seit dem Foto aus seinem ersten Wahlkampf hat Söder mittlerweile zahlreiche weitere Fotos auf Instagram gepostet, unter anderem von der MPK in Frankfurt - und seinem deftigen Essen am Wochenende. (kam)

Deftig, fruchtig und süß: Die Mahlzeiten von Markus Söder in 17 Bildern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.