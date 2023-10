Söder-Statement auf Instagram: „Ein Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber sinnlos“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder schwärmt von Nürnberger Rostbratwürsten. © IMAGO / Panama Pictures / Screenshot Instagram Markus Söder (Collage: Merkur.de)

Markus Söder hat es schon wieder getan: Nach nur drei Tagen teilt Bayerns Ministerpräsident im Netz das nächste Essensfoto - seine Fans freut‘s.

Nürnberg - Immer wieder teilt Ministerpräsident Markus Söder Bilder aus seinem Arbeitsalltag wie beispielsweise Treffen mit anderen Politkern oder gemeinsamen Sitzungen auf Instagram. Doch dabei belässt es der CSU-Chef nicht. Mit seinen Essensbildern und dem von ihm etablierten Hashtag „Söderisst“ zieht er ebenfalls viel Aufmerksamkeit auf sich. So schwärmte er vor wenigen Tagen von einem seiner Lieblingsessen in Nürnberg, was einen RTL-Promi sehr begeisterte (“Da muss ich hin!!“).

Söder isst: „Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber sinnlos“

Nun gibt es schon die nächste Leibspeise zu sehen: „Ein Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber sinnlos. #söderisst heute Nürnberger Rostbratwürste“, schreibt der bayerische Landesvater am Dienstag, 17. Oktober, auf Instagram. Erst drei Tage zuvor hatte er das letzte Essensfoto gepostet. Zu den Bratwürsten gibt es Sauerkraut und Senf. Ob Söder selbst am Herd stand - wie bei einem von ihm geteilten Video - oder ob er auswärts gegessen hat, geht aus dem Post nicht hervor.

„Ich lasse mir meine Bratwurst nicht wegnehmen“: Fans diskutieren unter Söder-Post

„Sehe ich genauso“, stimmt ein Nutzer Söders Bratwurst-Aussage zu. Eine weitere Person scherzt dagegen: „So viele Würstchen? Demnächst dann #Södernimmtzu“. „Aber nicht jammern, dass man 5 Kilo zugenommen hat“, lautet ein weiterer Kommentar in dieselbe Richtung.

„Ich lasse mir nicht meine Bratwurst wegnehmen, niemand geht an meine Bratwurst!!!“ schreibt jemand, möglicherweise in Anlehnung an Söders Landtagswahlkampf, in dem er oft die Grünen als Verbotspartei darstellte. Von vielen erhält der CSU-Chef aber wohlwollende Kommentare: „Nom nom nom“ oder „Guten Appetit“ ist vielfach zu lesen. Und eine Person möchte auf solche Posts des CSU-Chef offenbar nie mehr verzichten: „Ein Leben ohne den hashtag #söderisst wäre möglich, aber sinnlos.“ (kam)

