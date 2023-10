Söder teilt Essensfoto und begeistert Frau: „Bin ein richtiger Fan geworden“

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder wurde erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Kurz zuvor postete er noch eine „Stärkung für eine wichtige Woche“ auf Instagram.

München - Markus Söder hat mit seinen Followern erneut ein Essensfoto geteilt. Kurz und knapp schrieb der CSU-Chef am Montag, 30. Oktober, zu einer deftigen Mahlzeit: „Stärkung für eine wichtige Woche“.

Kurz vor erneuter Wahl zum Ministerpräsident: Söder postet nächstes Essensfoto

Denn drei Wochen nach der Landtagswahl stand für Söder ein wichtiger Termin an. Am Dienstag, 31. Oktober, wurde er erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Der alte Regierungschef ist also auch der neue.

Söder postet Essensfoto: „Das Fleisch kann uns niemand nehmen“

Unter dem Post diskutierten direkt Fleischesser und Veganer. „Sieht bombe aus! Das Fleisch kann uns niemand nehmen“, lautete ein Kommentar. „Das stimmt… allerdings schmeckt Chili tatsächlich auch in der veganen Variante total super“, schrieb eine Person zu Söders Foto. „Du weißt was schmeckt. Da fehlt nur noch ein gutes Bier“, war ebenfalls zu lesen.

„Bin ein richtiger Fan geworden“: Lob für Söder nach Chili-Post

„Mach Politik, niemand will dein Essen sehen“, äußerte eine Person Kritik. Eine Frau sah das jedoch komplett anders: „An Guadn. Ich bin mittlerweile ein richtiger Fan von den Essensbildern geworden. Bin immer gespannt, was als nächstes kommt.“ (kam)

