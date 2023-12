„Das ist auch so typisch“: Söder teilt fränkische Verhaltensweise mit Fans

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder hat am Samstag ein neues Video auf Instagram gepostet. Darin spricht er über Essen - und ein typisch fränkisches Verhalten.

München - Markus Söder teilt auf Instagram gern seinen politischen Alltag - aber nicht nur. Immer wieder postet Söder auch Essensfotos auf der Plattform, der Hashtag #Söderisst ist bei den Fans mittlerweile sehr beliebt. Am Samstag, 16. Dezember, hat er zwar kein Foto seines Essens geteilt, aber in einem Video darüber geredet.

„Das ist übrigens auch so der typische Franke“: Söder teilt Video auf Instagram

„Rostbratwürste oder Schäufele?“, fragt Söder aus dem Nichts und beantwortet die Frage gleich selbst: „Gern beides. Jetzt nicht unbedingt nacheinander, aber beides“, sagt der gebürtige Nürnberger lachend und teilt seinen Fans dann noch eine fränkische Verhaltensweise mit: „Das ist übrigens auch so typisch der Franke. Der Franke ist ja so: Wenn du in ein Lokal gehst, zum Beispiel in ein Bratwurst-Restaurant. Da gibts auch alles Mögliche andere. Die Speisekarte ist voller guter Dinge, aber man isst immer das Gleiche.“

Zu dem kurzen Clip schreibt Söder in der Bildbeschreibung: „Nichts geht über die fränkischen Klassiker. Was ist euer Lieblingsessen?“

„Gestern Bratwurst, heute Schäufele“: Söder spricht über fränkisches Essen

„Jawoll ein echter Franke! Guter Mann“, lobt jemand. „Grüße aus Nürnberg. Gestern Bratwurst, heute Schäufele“, schreibt ein Mann unter den Instagram-Post von Söder. „Ich finde Sie einfach toll und sehr unterhaltsam. Aber meine Lieblingsessen sind fleischlos“, kommentiert eine Person das Video. „Fragen, die das Volk beschäftigen“, kommentiert jemand den Clip - wohl ironisch.

Nach nicht einmal 24 Stunden hat das Video schon fast 9000 Likes bekommen, fast 300 Menschen haben einen Kommentar hinterlassen. (kam)

