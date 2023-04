Söder teilt Spargelteller und verrät seine liebste Kombination - Fans entsetzt

Von: Katarina Amtmann

Markus Söder postete ein Foto seines Mittagessens: Spargel. © Peter Kneffel/dpa/dpa-Bildfunk/Screenshot Instagram Markus Söder (Collage: Merkur.de)

Markus Söder ist Spargel-Fan. Auf Instagram verrät der Ministerpräsident Bayerns seine liebsten Kombinationen - zur Irritation seiner Follower.

München - Die Spargelsaison hat begonnen. Auch viele Menschen in Bayern freuen sich darauf. Besonders beliebt ist die Kombination von weißem Spargel mit Schinken und Sauce Hollandaise. Ministerpräsident Markus Söder bevorzugt jedoch eine andere Kombination.

Söder postet Spargel-Foto und erntet Kritik: „Mehrmals die Woche? Sie werden immer abgehobener“

„Spargel ist mein Lieblings-Gemüse. In der Spargelzeit esse ich mehrmals die Woche Spargel – am liebsten als Salat und mit Bratwürsten. Und ihr?“ schreibt er zu einem Foto seines Mittagessens auf Instagram am Dienstag, 18. April. „Ja, würde ich auch gerne. Kann sich aber ein normaler Mensch bei den Preisen wohl kaum leisten“, kommentiert jemand mit Blick auf das teure Gemüse. Und eine weitere Person stimmt ein: „Mehrmals die Woche Spargel?! Sie werden immer abgehobener und können sich in die Normalverdiener nicht mehr hineinversetzen.“

„Wen interessiert das?“ Kritik an Markus Söder nach Spargel-Foto

„Wen interessiert das? Machen Sie doch mal Politik. Und wenn nicht das, dann einfach nen Food-Channel eröffnen und das Zeug posten“, kritisiert jemand das Instagram-Foto des CSU-Chefs.

Immer wieder lässt Markus Söder seine Social-Media-Fans an seinen Mahlzeiten teilhaben. Die zahlreichen Fotos hat jetzt eine Ernährungexpertin analysiert.

„Kombination, die man mögen muss“: Fan irritiert über Söders Spargel-Rezept

Ein paar Antworten auf seine gestellte Frage erhält Bayerns Ministerpräsident aber auch noch: Die bevorzugten Spargelrezepte der Söder-Follower sind „Spargel mit Pfälzer Soße, Schinken und Kartoffel“, „Schnitzel und Sauce Hollandaise dazu“ oder schlicht Spargelsalat. Irritationen ruft aber das Rezept, das Söder selbst bevorzugt, hervor: „Spargel und Bratwürste ist aber auch eine Kombination, die man mögen muss“, kommentiert eine Frau den Post mit einem Lachsmiley. (kam)

