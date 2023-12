Söder teilt Video in Weihnachtspulli und begeistert Fans: „Ein Landesvater wie aus dem Bilderbuch“

Von: Katarina Amtmann

Der Weihnachtspullover von Markus Söder ruft geteilte Meinungen hervor. Die positiven Kommentare unter dem Video-Post des CSU-Chefs überwiegen jedoch.

München - Am Sonntag, 3. Dezember, war der 1. Advent. „Die gemütlichste Zeit des Jahres beginnt - auch bei mir“, schrieb Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu einem Video auf Instagram. „Tragt ihr auch gerne Weihnachtspullis?“ fragte der CSU-Chef seine Follower. Er selbst ist offenbar großer Fan davon. In dem Video zündet Söder - mit auffälligem Weihnachtspulli - die erste Kerze auf dem Adventskranz an, setzt sich danach in einen Sessel und genießt eine Tasse Tee - oder Glühwein?

„Das war doch nicht freiwillig?“ Söder-Pulli spaltet das Netz

„Ähm, ja, den wünsche ich Ihnen auch. Ich frage mich allerdings, was man Ihnen angeboten, oder womit man Ihnen gedroht hat, damit Sie diesen Pulli angezogen haben? Das war doch nicht freiwillig, oder? Ich hoffe zumindest verzweifelt, dass das nicht freiwillig war“, lautete ein Kommentar unter dem Instagram-Beitrag.

„Der wunderbare Södersche Weihnachtspullover“: CSU-Chef wünscht Followern frohen 1. Advent

„Sehr rot der Pullover, nicht dass sie zur SPD überlaufen! Frohen ersten Advent“, kommentierte jemand das Video. „Der sogenannte Weihnachtscringe“, scherzte eine weitere Person. Doch unter dem Video werden nicht nur Späße gemacht: „Der Pullover ist der Brüller“, schrieb eine Person zu einem Herzchenaugen-Smiley und eine weitere kommentierte „Da isser wieder, der wunderbare Södersche Weihnachtspullover“ - ebenfalls versehen mit einem Herzchenaugen-Smiley.

Lob für Söder nach Video: „Landesvater wie aus dem Bilderbuch“

Und es gibt noch mehr Lob für den CSU-Chef: „Ein Landesvater wie aus dem Bilderbuch“, schrieb eine Person und versah den Kommentar mit einem Herzen. Über 31.000 Menschen haben den Post von Söder mittlerweile mit einem Like versehen. (kam)

