„Bin nicht der klügste Mensch der Welt“: Söders Tochter überrascht auf Instagram

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Gloria-Sophie Burkandt, in München. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa/archivbild

Gloria-Sophie, Tochter von Markus Söder, postete ein persönliches Statement auf Instagram. Ihre Fans finden dafür positive Worte und machen dem Model Mut.

München - Gloria-Sophie, die Tochter von Markus Söder, postete zuletzt nur sporadisch auf Instagram. Zuvor sorgte sie des Öfteren mit ihren Posts für Aufsehen.

Söder-Tochter Gloria-Sophie: „Leider bin ich nicht der klügste Mensch der Welt“

In einem ihrer neuesten Beiträge auf der Social-Media-Plattform zeigt sich das Model sehr persönlich und berichtet über ihr Studium. Die Söder-Tochter ist froh, jeden Tag mehr über Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Politik zu lernen. „Leider bin ich nicht der klügste Mensch der Welt, deshalb muss ich viel und hart studieren, um einen sehr guten Abschluss zu bekommen“, so Gloria-Sophie in dem Beitrag.

Die junge Frau will ihr Bestes geben und freut sich darauf, ihre Doktorarbeit über den European Green Deal der Europäischen Kommission zu beginnen. Sie müsse viel studieren, um „alleine zum guten Durchschnitt der Studenten zu gehören, und um eines Tages auch meinen Doktortitel zu bekommen“.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Söder-Tochter Gloria-Sophie irritiert Follower: „Was meinst du damit?“

Einige Leute hätten laut der Tochter von Markus Söder „riesige Möglichkeiten zu lernen, ich nicht, und ich bin mir bewusst, dass ich mehr arbeiten muss“ - eine Aussage, die nicht jeder versteht. „Was meinst du damit, das würde mich wirklich interessieren“, schreibt ein Instagram-Nutzer in die Kommentare.

Gloria-Sophie: Tochter von Markus Söder macht Followern Mut

Gloria-Sophie nutzt den Post auch, um anderen Mut zu machen: „Denkt bitte nicht, dass ihr eure Zeit und viel Zeit zum Lernen verloren habt. Ich kenne viele Studenten in der Uni, die aufhören, weil sie denken, sie sind Idioten oder nicht gut wie andere sind.“ Söders Tochter appelliert: „Hört auf niemanden, sondern arbeitet hart, verbringt eure Zeit gezielt, und es wird sich eines Tages auszahlen. Das sage ich allen Leuten in der Uni und auch denen, die ein Projekt haben, das sogar riesig ist oder ein Projekt, von dem ihnen jeder gesagt hat: Es ist unmöglich, es ist nichts für dich usw. Hören Sie auf niemanden, ich wiederhole, auf niemanden.“

Söder-Tochter Gloria-Sophie erhält Lob nach Instagram-Post: „Hard work beats talent“

Für ihre offenen Worte erhält die junge Frau aufmunternde Reaktionen: „Du wirst mit dieser Einstellung alles schaffen, alles!“ Unterstützung gibt es auch von einer weiteren Person: „Hard work beats talent“ - harte Arbeit schlägt Talent. „Vollkommen richtig! Weiter so und viel, viel Glück und Erfolg“, ist ebenfalls zu lesen.

Kritische Worte, wie so oft unter den Posts von Gloria-Sophies Vater, finden sich kaum. Nur einer: „So jung und schon so cringe.“ (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.