Söder über eigene Entwicklung: „Weg vom Heißsporn“ und hin zum „älteren Jedi-Meister“

Von: Felix Herz

Söder gilt nicht gerade als handzahmer Politiker. Er selbst sieht sich aber als ruhiger „Jedi-Meister“, wie er in einem Interview verkündete.

München – Er will das Gendern untersagen, ledert regelmäßig gegen die Ampel-Regierung und äußert stets lautstark die eigene Meinung: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nicht gerade als Leisetreter bekannt. In einem Interview führte er nun aber einen etwas kuriosen „Star Wars“-Vergleich auf.

„Weg vom Heißsporn“: Söder über eigene Entwicklung – mit „Star Wars“-Vergleich

Markus Söder hat nach eigener Einschätzung eine ruhigere Persönlichkeit entwickelt. „Ich bin ruhiger geworden und denke eher an die Schlagzeile von übermorgen statt an die von morgen“, äußerte der Parteivorsitzende der CSU gegenüber dem Main Echo. Heutzutage rücke er vermehrt das Team in den Fokus.

Markus Söder, Ministerpräsident Bayerns und CSU-Chef, betont regelmäßig, dass er ein großer Fan der „Star Wars“-Filme ist. © Future Image / IMAGO

Er bemühe sich, jüngere Mitglieder stärker in verantwortungsvolle Positionen zu bringen und sie gleichzeitig zu unterstützen, so der 56-Jährige. „In der Sprache von „Star Wars“: Ich entwickele mich in Richtung eines älteren Jedi-Meisters und weg vom Heißsporn, der ich als Jüngerer durchaus war“, erklärte er. Er sieht darin einen Vorteil: „Man entwickelt insgesamt einen größeren Überblick.“ (fhz)

