Christmas-Söder zeigt Kinderfoto und verrät das Familien-Weihnachtsessen: „Gibt es auch heute noch“

Von: Thomas Eldersch

Markus Söder teilt mit seinen Instagram-Followern Erinnerungen an Weihnachten in seiner Kindheit. © Andreas Gebert/dpa

Auch im Hause Söder ist Weihnachten eingekehrt. Auf Instagram lässt der bayerische Ministerpräsident seine Fans mit einem Kinderfoto daran teilhaben.

Nürnberg – Weihnachten ist das Fest der Familie. Aber auch jede Menge Tradition und liebgewonnene Rituale gehen mit dem Heiligabend einher. Nicht anders geht es da dem bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder verbringt das Fest zu Hause in Nürnberg bei seiner Familie und teilt ein über 45 Jahre altes Foto mit seinen Instagram-Fans.

Söder postet Familienfoto auf Instagram und erinnert sich an seine Eltern

Auf dem Familienfoto aus dem Hause Söder, welches über die Jahre einen starken Rotstich entwickelt hat, sieht man Papa Max, Mama Renate, Schwester Heike und den kleinen Markus. Auf dem Bild wird der jetzige Landesvater nicht viel älter als zehn Jahre gewesen sein. Und so schreibt er auch dazu: „Das Bild ist über 45 Jahre alt … Aber so viel Zeit auch vergeht, die Traditionen bleiben.“ Und gleich darauf erklärt der CSU-Chef, was er damit meint. „Wie jedes Jahr war ich heute Vormittag am Grab meiner Eltern auf dem Friedhof und danach ein letztes Mal auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg. Und nach der Bescherung geht es in den Gottesdienst.“

Neben seinem aktuellen Weihnachtsritual verrät Söder auch, was traditionell bei seiner Familie an Heiligabend auf den Tisch kommt. „Meine Mutter machte früher an Weihnachten immer roten Heringssalat mit Eiern und Äpfeln. Den gibt es auch heute noch genauso zubereitet. Rituale gehören einfach zu Weihnachten.“ Zu guter Letzt schickt der CSU-Chef noch Weihnachtsgrüße an seine Follower. „Heute erinnern wir an die Geburt Jesu Christi. Das ist eine wundervolle Botschaft. Sie gibt Mut und Hoffnung für die Seele. Ich wünsche allen eine gesegnete Weihnacht im Kreise Ihrer Familien!“

Söder-Fan entdeckt Ähnlichkeit mit anderer CSU-Größe

Die Bodenständigkeit kommt bei seinen Fans gut an. Zahlreiche Glückwünsche erreichen den Ministerpräsidenten in der Kommentarspalte. „Vielen Dank für den kleinen privaten Einblick … Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest Ihnen und Ihrer Familie!“, heißt es da beispielsweise. Ein anderer Follower schiebt sogar gleich noch das Rezept für einen gelungenen Heringssalat nach. Ein weiterer entdeckt in Söders Vater die Ähnlichkeit zu einer anderen CSU-Größe. „Da Papa hatte fast a bissl Ähnlichkeit mit dem Franz Josef Strauss.“ Für den heutigen CSU-Chef wahrscheinlich ein großes Lob, da er zeitlebens den ehemaligen Ministerpräsidenten immer bewunderte. (tel)

