„Rock and Concrete“: Briten bei Rock im Park – „Wir sind totale Bavaria-Fans“

Von: Nikolas Pelke

Roadtrip im alten VW-Bus: Lydia und Benny sind extra aus England nach Nürnberg getuckert, um „Rock im Park“ erleben zu können. © Nikolas Pelke

Rund 60.000 Festivalgästen werden zur „Rock im Park“ an diesem Wochenende in Nürnberg erwartet. Darunter befinden sich auch zahlreiche Gäste aus aller Welt - sogar aus dem „Mutterland des Rock“.

Nürnberg - Zum Auftakt am Freitag herrscht Vorfreude auf die wilde Musikparty unter freiem Himmel. „Wir sind mit einem alten VW-Bus extra aus England nach Nürnberg gefahren, um bei ,Rock im Park` wieder dabei sein zu können“, sagen Lydia und Benny, die in der englischen Grafschaft Kent im Südosten des Landes zuhause sind. Dort sei alles „green and lovely“. Rund um die Nürnberger Zeppelintribne würde dagegen „rock and concrete“ regieren.

Briten lieben Rock im Park trotz Beton

Rockfans aus England wundern sich nur über den vielen Beton rund um die Zeppelintribüne auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. © Nikolas Pelke

„Man hat uns sogar gesagt, dass wir auf dem Beton unser Zelt aufbauen sollen“, sagt Lydia und lacht. „Zum Glück haben wir einen alten VW-Campervan dabei, in dem wir schlafen können“, sagt Benny und strahlt über beide Ohren beim Schwärmen über sein rollendes Schätzchen aus deutscher Produktion. Überhaupt ist das britische Pärchen total vernarrt in Schwarz-Rot-Gold. Besonders die Gegend nord- und südlich des Weißwurstäquators scheint es den rockenden Briten angetan zu haben.

Völkerverständigung auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

„Wir sind totale Bavaria-Fans.“ Überhaupt und auf dem Festival sowieso seien die Leute „amazing“. Besonders angetan sind die Insulaner von der freundlichen und friedlichen Atmosphäre vor der grauen Kulisse des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes der Nationalsozialisten. „Alle geben uns Bier und sind wirklich total nett“, freuen sich Lydia und Benny und ziehen dann weiter. „Wir müssen einkaufen – die Vorräte auffrischen“, sagen die beiden und verschwinden in der stetig wachsenden Menge der ankommenden Festivalgäste.

