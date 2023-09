Sohn (29) bedroht seine Mutter in Schwaben mit einem Messer – sie springt aus dem Fenster

Von: Elisa Buhrke

Eine 52-jährige Frau in Nördlingen musste vor ihrem eigenen Sohn fliehen. Erst randalierte er in der Wohnung, dann bedrohte er sie mit einem Messer.

Nördlingen - In Schwaben ist eine 52-jährige Frau aus dem Fenster ihrer eigenen Wohnung gesprungen, um ihrem Messer schwingenden Sohn zu entkommen. Ein Polizist war zur Stelle, um sie aufzufangen. Wie die Polizei berichtete, hatte der 29-jährige Sohn in der Nacht auf Donnerstag zunächst in der elterlichen Wohnung in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) randaliert. Der junge Mann befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Er drohte, seine Mutter zu töten, sollten die Beamten versuchen, ihm näher zu kommen.

Sohn (29) bedroht seine Mutter mit einem Messer – Flucht aus dem Fenster

Die Beamten lenkten den 29-Jährigen durch ein Gespräch ab. Dies gab der Mutter die Chance, durch das Fenster ihrer Wohnung im Hochparterre zu flüchten. Ein Polizist war zur Stelle, um sie aufzufangen und in Sicherheit zu bringen. Kurz darauf gelang es der Polizei, den Sohn festzunehmen. Während der Festnahme leistete der junge Mann Widerstand und ein Polizist erlitt leichte Verletzungen. Der 29-Jährige wurde schließlich in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Eine Frau in Schwaben musste aus dem Fenster springen, weil ihr Sohn (29) sie mist einem Messer bedrohte. (Symbolbild) © IMAGO/Rene Traut

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

