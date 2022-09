Bayerische Gemeinde trotzt der Energieknappheit: Straßenbeleuchtung ohne Stromanschluss

Von: Thomas Eldersch

Beim Stromsparen gibt es viele Methoden. Die beste ist, gar keinen zu verbrauchen. Das funktioniert mit Sonnenenergie, wie eine oberfränkische Gemeinde zeigt.

Eckersdorf – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird nicht müde, zu betonen, dass der Freistaat Spitze in puncto Solarkraft sei. Angesichts der anhaltenden Energieknappheit und der Gasproblematik ein wahrer Vorteil. Da scheint es nur mehr als logisch, in viel mehr Bereichen des Alltags auf die Kraft der Sonne zu setzen. Während also andere bayerische Städte das Licht nachts ausschalten, um Strom zu sparen, lässt man in Eckersdorf (Landkreis Bayreuth) ein Lichtlein leuchten.

Eckersdorf in Oberfranken testet Solar-Straßenbeleuchtung: viele Vorteile

Bayern dreht bereits vielerorts nachts den Stromhahn zu. Sogar große Wahrzeichen, wie das Schloss Neuschwanstein, muss trotz neu installierter und kosteneffizienter Beleuchtungstechnik im Schleier der Nacht verschwinden. Dass es auch anders geht, zeigt jetzt ein Pilotprojekt der Stadtwerke Bayreuth im Ort Eckersdorf. Dort scheint im Ortsteil Forst am Fuß- und Radweg an der BT14 seit Ende Juli die ganze Nacht eine Solarlaterne. Vier Meter ist sie laut Pressemitteilung der Kommune hoch und trägt auf dem Kopf ein Mini-Photovoltaikmodul. Der am Tag erzeugte Strom wird in einen Akku eingespeist, der in der Nacht die Energie an die effiziente LED-Lampe abgibt.

Weiterer Vorteil der Solar-LED-Lampe ist, dass sie deutlich insektenfreundlicher ist. Sie erzeugt auch weniger Lichtverschmutzung, „weil das Licht viel gerichteter gelenkt wird“. Die Kosten für das Pilotprojekt übernehmen die Stadtwerke Bayreuth. Solche Solarlampen bieten noch weitere Vorteile. Sie können auch überall dort installiert werden, wo eine konventionelle Stromverbindung viel Geld kosten würde. In der Pressemitteilung heißt es dazu: „Überall Straßenleuchten aufzustellen, ist eine große Herausforderung für Kommunen, weil ein Anschluss ans Stromnetz über viele hundert Meter sehr teuer ist.“

Solarlampen-Projekt könnte viele Nachahmer finden

Die Bürgermeisterin der oberfränkischen Kommune, Sybille Pichl, freut sich über das Projekt. „Derartige Solarleuchten ermöglichen eine Straßen- und Wegebeleuchtung auch dort, wo ein Anschluss ans Stromnetz kaum zu bewerkstelligen wäre. […] Spannend ist zudem, dass für unsere Gemeinde keinerlei Energiekosten anfallen und der eingesetzte Strom vollkommen nachhaltig ist. Ich bin gespannt, wie das Fazit des Pilotprojektes bei uns ausfällt.“

In Regensburg geht man „drastische Schritte“, um Energie zu sparen. Unter anderem wird auch hier häufig nachts das Licht abgestellt.

Dass die Solarlaterne auch zum massenhaften Einsatz taugt, weiß Jürgen Bayer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bayreuth. „Der Hersteller verspricht, dass sie zehn Jahre wartungsfrei arbeitet. Zudem ist sie in einem Temperaturbereich von -40 Grad bis +70 Grad einsatzfähig. Und sie ist schlau, denn sie regelt sich je nach Akkustand selbst, oder man kann ihr Energiemanagement händisch programmieren.“ Bayer ist sich sicher, dass sich die Lampe „bewährt“. „Mitte des kommenden Jahres wollen wir ein gemeinsames Fazit ziehen. Danach hoffen wir, dass wir Eckersdorf und viele weitere Kommunen in der Region für diese neue Technik begeistern können.“ (tel)

