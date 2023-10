Sommer am Wochenende oder nächste Kaltfront? Wetter-Experte legt sich fest

Von: Katarina Amtmann

Nach sonnigen Tagen zog am Dienstag eine Kaltfront über Bayern. Die nächsten Tage pendeln sich bei maximal 19 Grad ein. Ein Experte legt sich fürs Wochenend-Wetter jetzt schon fest.

Nürnberg – Das Wetter hat die Menschen in Bayern nicht nur im September mit Sonne und hohen Temperaturen verwöhnt. Auch der Start in den Oktober verlief für Sommer-Fans mehr als perfekt. Auf bis zu 28 Grad kletterte das Thermometer noch am Tag der Deutschen Einheit. Am Dienstagabend, 3. Oktober, zog dann ein Unwetter über den Freistaat – und hinterließ seine Spuren. Und danach?

Nordfrankreich-Hoch bestimmt Wetter in Franken – Kühlere Temperaturen als zuvor

„Von Mittwoch bis Freitag bestimmt ein Hoch mit Schwerpunkt über Nordfrankreich unser Wetter“, schreibt Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region (wetterochs.de). Da das Hoch jedoch nicht genau bei uns liegt, bleibt eine schwache Westströmung erhalten. Das bedeutet: Ab und an ziehen Wolken durch, Regen ist aber nicht in Sicht. Die Temperaturen liegen bei maximal 18 bis 19 Grad.

„Am Samstag erreicht uns Warmluft, die von den Kanaren kommend um das Hoch herumgeführt wird. Dadurch steigen die Temperaturen bei überwiegend sonnigem und allgemein trockenem Wetter bis auf 23 Grad“, berichtet der Wetter-Experte.

Herrscht am Wochenende in Franken Badewetter oder setzt sich eine Kaltfront durch? © IMAGO / Sven Simon / Martin Erdniss (Collage: Merkur.de)

Zwei Wetter-Varianten fürs Wochenende: Eine ist deutlich wahrscheinlicher

Für den Sonntag gibt es laut Ochs zwei Varianten: Bleibt die Warmluft erhalten, steigen die Temperaturen auf 23 bis 26 Grad. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass „uns von Norden her eine Kaltfront mit Wolkenfeldern“ erreicht. Regnen wird es dann zwar trotzdem nicht, die Temperaturen liegen in diesem Fall aber mit 20 Grad deutlich niedriger.

Wetterphänomene in Bayern: 15 spektakuläre Bilder Fotostrecke ansehen

„Das derzeit mit großem Abstand beste Mittel-Wettermodell, das des ECMWF, war sich schon gestern ganz sicher, dass es am Samstag und am Sonntag bei uns sehr schön werden wird“, berichtet der Wetter-Experte weiter. Die Variante mit der Kaltfront komme in diesem Modell überhaupt nicht vor. „Für mich stellt sich die Frage, ob man bei dieser Konstellation die Ergebnisse anderer Wettermodelle nicht einfach verwerfen sollte“, so Ochs weiter. Franken steht also mit großer Wahrscheinlichkeit erneut ein sommerliches Wochenende bevor. (kam)

