Sommer bleibt, doch eine Sache überrascht Wetter-Experten: „Dafür habe ich keine Erklärung“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Sommer-Fans müssen sich noch nicht von warmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein verabschieden. Die Wetter-Prognose für Franken.

Nürnberg - Der Spätsommer zeigt sich in Bayern derzeit von seiner besten Seite. Blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen bis zu 27 Grad. Besonders für Wiesn-Besucher ist das Wetter optimal, aber auch in Franken strahlt die Sonne vom Himmel. Bleibt das auch weiter so?

Franken-Wetter: Temperaturen steigen auf 26 Grad

Am Donnerstagmorgen dürfte der Frühnebel recht ausgeprägt sein, vermutet Wetter-Experte Stefan Ochs (wetterochs.de). Ab dem Vormittag ist es aber wieder sonnig, die Temperaturen klettern auf 26 Grad. Der Wind weht nur schwach.

Am Freitag ziehen tagsüber mittelhohe Wolkenfelder durch, diese stören die Sonneneinstrahlung aber nur leicht. Es bleibt trocken. „Am Abend überquert uns dann eine Kaltfront mit einem Wolkenband und örtlichen Regenfällen (bis 3 mm). Maximal werden 24 Grad erreicht“, so die Prognose des Wetter-Experten für die Regnitz-Region. Zunächst weht nur ein schwacher Wind, der ab dem späten Nachmittag leicht auffrischt.

Spektakuläres Wetterphänomen über Bayerns Nachthimmel: Die besten Webcam-Bilder Fotostrecke ansehen

Vereinzelt Regen: Dann kommt Sonne zurück, Temperaturen steigen erneut

Am Samstag ist es wechselnd bewölkt, wahrscheinlich bleibt es trocken. „Jedoch gibt es auch einzelne Wettermodell-Läufe mit vereinzelten leichten Regenschauern“, so Ochs. Maximal werden noch 23 Grad erreicht. Am Sonntag und Montag herrscht sonniges und trockenes Wetter, die Temperaturen steigen wieder auf 25 Grad.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Dafür habe ich keine Erklärung“: Wetter-Experte mit Prognose für Franken

Für Dienstag wird laut Ochs eine Kaltfront erwartet, der aber schnell ein weiteres Hoch folgen soll. „Ab Samstag ist die Neigung zu Frühnebel deutlich geringer, weil die hinter der Kaltfront einfließende Luft trockener ist und weniger Staub enthält. Erstaunlicherweise zeigen die Wettermodelle aber auch schon am Freitagmorgen kaum Nebel. Dafür habe ich keine Erklärung, denn die Kaltfront ist da noch weit weg und die Luftmasse immer noch dieselbe wie am Vortag.“

In den Nächten kühlt es auf 13 bis 6 Grad ab, die Nacht zum Samstag ist die mildeste. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.