Sommer-Comeback in Franken steht bevor – doch Kaltfront sorgt bald für Temperatursturz

Von: Katarina Amtmann

Das Wetter in Franken ist zu Wochenbeginn durchwachsen, doch der Sommer feiert erneut ein Comeback - zumindest für kurze Zeit. Denn ein Atlantik-Tief steht in der Startlöchern.

Nürnberg - Das Wetter war am Wochenende in weiten Teilen Bayerns nochmal sommerlich. Auf bis zu 28 Grad kletterte das Thermometer zum Beispiel in Franken. Der Montag, 18. September, startete vielerorts dann bewölkt.

Sommer-Comeback in Franken am Mittwoch: „Sonne scheint praktisch ungestört“

Bis zum frühen Nachmittag bleibt es in der Regnitz-Region wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Die Temperaturen erreichen nochmal 24 bis 26 Grad, wie Wetter-Experte Stefan Ochs für die Gegend in Franken prognostiziert (wetterochs.de). „Im Laufe des Nachmittags überquert uns dann eine Kaltfront mit einem kräftigen und teilweise gewittrigen Regenband“, heißt es in der Vorhersage weiter. Wenn die Front aufzieht, droht ein starker Westwind, ansonsten wehen nur schwache Winde.

Hinter der Front wird es am Dienstag wechselnd wolkig mit kurzen Zwischenaufheiterungen. Vereinzelt kommt es auch zu Regenschauern, die Temperaturen betragen noch 21 Grad. Doch der Spätsommer scheint noch ein weiteres Comeback zu geben - zumindest kurzzeitig, denn: „Der Mittwoch ist ein sehr schöner Tag. Die Sonne scheint praktisch ungestört“, so die Prognose von Wetter-Experte Ochs. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad, Regen ist nicht in Sicht, der Wind weht nur schwach.

Kaltfront kommt nach Bayern: Temperaturen in Franken stürzen ab

Doch schon am Donnerstag nähert sich eine atlantische Kaltfront, so der Wetter-Experte. Es wird wolkig, wahrscheinlich bleibt es aber noch trocken. Erneut wird es 24 Grad warm, bevor die Front am Freitag und Samstag für einen bedeckten Himmel mit gelegentlichem Regen und nur noch maximal 17 Grad sorgt. „Die Tiefsttemperaturen liegen im gesamten Zeitraum zwischen 14 und 8 Grad“, so Ochs abschließend. (kam)

