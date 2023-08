Sommertag in Bayern nimmt turbulentes Ende: DWD hebt Warnungen wieder auf

Phasenweise sogar „Alarmstufe Rot“

Am Samstag krachte es in Teilen Bayerns nach sommerlichen Stunden so richtig. Das war zeitweise auch auf der DWD-Warnkarte zu sehen.

Update 12. August, 19.01 Uhr: Inzwischen ist Aufatmen angesagt. Der DWD hat seine Gewitter-Warnungen für den Freistaat aufgehoben. Sonnenschein und unverändert hohe Temperaturen in den restlichen Stunden des Tages dürften nun Vorboten eines ebenfalls sommerlichen Sonntags sein.

Update 12. August, 17.57 Uhr: Es ist ein munteres Farbenspiel auf der DWD-Warnkarte. Für den Bereich südlich von Nürnberg scheint das Gröbste überstanden, nun gilt aber rund um die Stadt Regensburg „Alarmstufe Rot“. Vorerst bis 19 Uhr. Und auch östlich der Landeshauptstadt München tut sich nun eine Front auf.

Der Landkreis Ebersberg etwa wird derzeit auf der Warnkarte orange eingefärbt dargestellt. Hier gilt bis 19 Uhr eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter.

Gewitter-Warnungen für Bayern: „Alarmstufe Rot“ in Teilen Frankens

Ursprungsmeldung:

München – Nachdem die Bayern sich bislang über ein Sommer-Comeback mit reichlich Sonnenschein und hohen Temperaturen freuen durften, könnte am Samstagabend (12. August) das böse Erwachen folgen. Zur Stunde hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) zahlreiche Unwetter-Warnungen für den Freistaat ausgegeben.

Derzeit fokussiert sich die explosive Stimmung auf den Norden des Bundeslandes. In Teilen Frankens gilt sogar „Alarmstufe Rot“. Südlich von Nürnberg müsse mit schwerem Gewitter gerechnet werden, das Starkregen und Hagel mit sich bringen könnte, warnt der DWD. Noch bis 18 Uhr. Mindestens.

„Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 cm“

Im Informationstext des DWD heißt es: „Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.“ München und die Region sind aktuell noch von den Gewitter-Warnungen ausgenommen. Hier sei allerdings bis 19 Uhr noch eine „starke Wärmebelastung“ zu erwarten, hieß es vonseiten des DWD. Auch in Hessen lagen am Samstagabend Unwetterwarnungen vor.

Nach längerer Durststrecke ist der Sommer am Donnerstag (10. August) allmählich nach Bayern zurückgekehrt. Das Badewetter habe jedoch seinen Preis, mahnten Experten sofort. Und verwiesen auf die fortwährende Unwettergefahr im Freistaat.

Rubriklistenbild: © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild