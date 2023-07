„Besondere Vorsicht geboten“: Darum sollten Eltern im Sommer Kindersitze und Gurte regelmäßig überprüfen

Von: Katarina Amtmann

Mit einem Schaubild verdeutlicht die Polizei, wie schnell sich ein Auto im Sommer aufheizt. Für Eltern haben die Beamten einen weiteren Hinweis.

München - Nach zwei Gewitternächten in Folge sind die Tempertauren in Bayern etwas gesunken, noch am Dienstag hatten die Menschen in einigen Regionen mit bis zu 37 Grad zu kämpfen. Doch lange hält die Abkühlung nicht an, am Freitag klettert das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bereits wieder auf bis zu 31 Grad, am Samstag sind gar 30 bis 36 Grad möglich.

Hitzewelle in Bayern: Gesundheitsministerium mit Tipps

Empfehlungen für Hitzetage haben das bayerische Gesundheitsministerium sowie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bereits vor Kurzem veröffentlicht. Dabei waren auch Tipps was zu tun ist, wenn man bereits Symptome spürt, nachdem der Körper zu wenig Flüssigkeit bekommen hat.

„Hitze im Auto kann für Kinder und Hunde tödlich enden“: Polizei warnt auf Facebook

Vor dem Hitzewochenende im Freistaat wird nun auch die Polizei Mittelfranken in einem Facebook-Post deutlich: „Hitze im Auto kann für Kinder und Hunde tödlich enden!“ Es werde dringend davon abgeraten, Kinder oder Tiere alleine im Wagen zu lassen. Dabei spiele es keine Rolle, „ob man nur kurz etwas erledigen muss oder für eine halbe Stunde weg ist“, so die Beamten. „Aufgrund ihrer geringeren Schweißproduktion im Vergleich zu Erwachsenen haben Kinder einen beeinträchtigten Wärmeausgleich. Wenn sie der extremen Hitze im Auto ausgesetzt sind, sind Kinder nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur ausreichend zu senken“, heißt es weiter.

Haustiere wie Hunde sind hauptsächlich auf das Hecheln angewiesen, um sich abzukühlen. In einem heißen Auto können sie ihre Körpertemperatur nicht ausreichend regulieren. Mögliche Folgen sind schwere Organschäden bis hin zum Herzstillstand.

Um zu verdeutlichen, wie schnell sich die Temperatur im Auto aufheizt, wurde der Facebook-Beitrag mit einem Foto versehen, das den starken Temperaturanstieg deutlich macht.

So schnell heizt sich ein Auto auf: Temperaturen in Grad Celsius

Außentemperatur in Celsius Temperatur im Auto nach 10 Minuten Temperatur im Auto nach 30 Minuten Temperatur im Auto nach 60 Minuten 24 31 40 50 26 33 42 52 28 35 44 54 30 37 46 56 32 39 47 58 34 41 50 60 36 43 52 62

Kind oder Tier allein in heißem Auto: „Schnelles Handeln gefragt“

Wer im Sommer ein Auto entdeckt, in dem sich ein Kind oder Tier befindet, muss schnell handeln, so die Polizei. „Es ist am besten, zunächst andere Personen auf die Situation aufmerksam zu machen. Falls niemand in der Nähe ist, dem das Auto gehört, solltet ihr nicht zögen, die Polizei oder die Feuerwehr unter den Notrufnummern 110 bzw. 112 zu verständigen.“

Hohe Temperaturen im Sommer: Eltern sollten Kindersitz und Gurt überprüfen

Einen Tipp für Eltern haben die Beamten ebenfalls: Sie sollten regelmäßig den Kindersitz und Gurt überprüfen, denn: „Hohe Temperaturen im Auto können zu Verbrennungen auf der Haut führen, daher ist besondere Vorsicht geboten.“

In den Kommentaren bedankt sich eine Frau für die Warnungen der Polizei, eine andere dagegen findet es „echt traurig, dass man sowas jeden Sommer wieder aktuell machen muss.“ (kam)

