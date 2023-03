„Sonderregelung“: Schüler in Bayern dürfen unter bestimmen Umständen am Montag zuhause bleiben

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Bayerns Kultusminister Piazolo gibt allen Schülern in Bayern am Streik-Montag schulfrei, sofern wegen des Streiks am Montag ihr Bus oder ihre Bahn nicht fahren.

München – Wegen des Warnstreiks am Montag können Schülerinnen und Schüler unter bestimmten Bedingungen dem Unterricht fern bleiben. „Für Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und sonst keine Fahrtmöglichkeit haben, gibt es Sonderregelungen: Sie können am Montag zuhause bleiben; die Schule muss in diesem Fall aber auf jeden Fall informiert werden“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Dürfen laut Piazolo (l.o.) zu Hause bleiben, falls nichts fährt: Schüler in Bayern am Montag. © Imago/dpa

Mega-Streik am Montag in Bayern: Diese Verkehrsmittel sind betroffen

Alle Infos zum Mega-Streik am Montag lesen Sie hier. Generell sind von dem Streikaufruf sämtliche öffentliche Verkehrsmittel betroffen. Konkret fallen alle Flüge am Flughafen München und am Flughafen Nürnberg aus – da übrigens schon ab Sonntag. Auch der Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn, aber auch der privaten bayerischen Eisenbahnunternehmen wird weitgehend lahm liegen. Für die Stadt München gibt es seitens der MVV bereits einen Notfallplan. Konkret sind alle Verkehrsbetriebe der großen bayerischen Städte betroffen. Im Einzelnen:

ÖPNV-Streik am Montag: Diese Städte sind vom Streik betroffen

Nürnberg

Augsburg

Regensburg

Würzburg

Schweinfurt

Bamberg

Bayreuth

Fürth

Erlangen

Ingolstadt

Passau

Landshut

Schulbusse auf dem Land können auch betroffen sein. Da es sich hier meist um kleine, private Betreiber der Schulbus-Linien handelt, ist die Chance allerdings hoch, dass dort niemand streikt und die meisten Busse trotzdem fahren.

Piazolo: Trotz Streik findet Unterricht statt!

„Der für Montag angekündigte Warnstreik wird auch viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Bayern auf Ihrem Weg zur Schule treffen. Trotz des Streiks findet am Montag aber an den Schulen in Bayern grundsätzlich regulärer Unterricht statt - viele kommen ja zum Beispiel auch zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule“, betonte Piazolo.

Je nach Situation vor Ort seien im Einzelfall auch flexible Sonderlösungen und weitergehende Maßnahmen möglich wie die Verlegung von angekündigten Leistungsnachweisen oder Distanzunterricht für einzelne Jahrgangsstufen, sagte Piazolo. „Etwaige Informationen hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten direkt von den Schulen.“ (kmm/dpa)