U18-Wahl: Junge Bayern wählen AfD zur zweitstärksten Kraft – „sehen Rechtsruck mit großer Sorge“

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Vor der Landtagswahl in Bayern hatten Jugendliche die Möglichkeit, per Wahlsimulation ihre Stimme abzugeben. Sie wählten die AfD zur zweitstärksten Kraft.

München – Die Landtagswahlen in Bayern stehen in den Startlöchern: Bereits am kommenden Sonntag (8. Oktober) wählen alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats ab 18 Jahren einen neuen Landtag und einen Bezirkstag. Kinder und Jugendliche unter 18 sind damit zwar nicht stimmberechtigt, dennoch hatten sie mit der U18-Wahl, einer Wahlsimulation, die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Dabei zeigt sich, dass die jungen Menschen im Freistaat die CSU an der Spitze sehen wollen. 26,12 Prozent der circa 60.000 Stimmen gingen an die Christsozialen. Gleich dahinter folgen nicht etwa die SPD oder die Grünen, sondern die AfD (14,91 Prozent). Damit ist die Alternative für Deutschland zweitstärkste Kraft in der Wahlsimulation. Laut der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg sei das im Vergleich zu vergangenen U18-Landtagswahl ein Anstieg von 6,6 Prozent.

Vor Landtagswahlen in Bayern: Kinder und Jugendliche wählen AfD zur zweitstärksten Kraft

Die verbandliche Jugendarbeit in Bayern sieht „diesen Rechtsruck mit großer Sorge“. „Daraus entsteht für alle demokratischen Parteien die Aufgabe, die politische Bildungsarbeit in der Schule, vor allem aber auch außerschulisch auszubauen und zu stärken, sowie junge Menschen stärker in politische Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen“, sagt Christian Löbel, Mitglied im Koordinierungskreis der Allianz und Vorsitzender des Bezirksjugendrings Mittelfranken.

Bei der U18-Wahl zur bevorstehenden Landtagswahl in Bayern durften Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgeben. © Tagesspiegel/Imago

Auch die Allianz gegen Rechtsextremismus sieht Handlungsbedarf und zwar in Form eines Demokratiefördergesetzes für Bayern. „Dies muss eine strukturelle Förderung der Zivilgesellschaft, eine unabhängige bayerische Antidiskriminierungsstelle mit einem flächendeckenden kommunalen Netzwerk und eine kostenlose und unabhängige Opferberatung beinhalten“, sagt Stephan Doll, Vorsitzender der Allianz.

Landtagswahl in Bayern: Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet

Welche Partei bei der richtigen Landtagswahl vorne liegen wird, darüber dürfen die Bürgerinnen und Bürger am kommenden Sonntag von 8 bis 18 Uhr in ihren Wahllokalen entscheiden. Merkur.de hält sie immer auf dem Laufenden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.