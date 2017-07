Spanner fotografiert Mädchen beim Umziehen: Vater dreht durch

Würzburg - Weil ein Mann seine Tochter in einer Umkleidekabine fotografiert haben soll, hat ihr Vater die Beherrschung verloren und zwei Polizisten geschlagen.

Nach Polizeiangaben bemerkte die 18 Jahre alte Schülerin am Samstagabend in einem Schwimmbad in Würzburg, dass sie ein Mann aus der Nachbarkabine beim Umziehen fotografierte. Sie verständigte ihren Vater, den Bademeister und die Polizei, die den 27-Jährigen stellen konnte.

Die Beamten musste den aufgebrachten Vater später davon abhalten, den Mann anzugehen. Dabei schlug der 48-Jährige zwei Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Er erlitt einen Schwächeanfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den mutmaßlichen Spanner wurde Anzeige erstattet. Gegen den Vater wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

