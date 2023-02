SPD-Bundeschefin Esken schießt gegen Söder – und spricht über „Pascha“ Merz

Von: Michael Bothner

SPD-Bundeschefin Saskia Esken gab sich am Aschermittwoch im Landkreis Regensburg ein Stelldichein. © Michael Bothner

Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken kam am Aschermittwoch als Wahlkampfunterstützung in den Landkreis Regensburg.

Regensburg/Eichhofen - Der hellgelbe Blazer, er strahlt regelrecht im ansonsten von Rottönen dominierten Saal der Brauereigaststätte Eichhofen. Hier im westlichen Schatten der Stadt Regensburg haben sie sich am Mittwochabend zusammengefunden, rund 140 tapfere Genossinnen und Genossen des SPD-Unterbezirks.

Saskia Esken im Landkreis Regensburg: Unterstützung in schweren Zeiten

Eine Landtagswahl steht für Herbst in Bayern an. Die Umfragen derzeit verheißen wieder einmal nichts Gutes. Und doch will die Frau in dem auffallenden Stück Stoff am Mikrofon auf der kleinen Bühne nicht die Segel streichen. Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, ist extra nach Eichhofen gekommen, um ihre Parteifreunde im Wahlkampf zu unterstützen.

Immer wieder gibt es Beifall. Manch ein Sozi mag das Klatschen schon während der rund dreißigminütigen Rede gar nicht mehr einstellen. Und gegen 19.30 Uhr dann blickt Esken mit einem großen Lächeln in den Saal. Standing Ovations vor ihr. Die Blaskapelle hinter der 61-jährigen Stuttgarterin setzt an und dann wird gemeinsam im Takt der Musik gefühlt Minuten geklatscht.

Trotz schlechter Umfragewerte für die SPD: Esken gibt sich optimistisch

Im richtigen Takt will Esken auch die SPD sehen. Angesichts der aktuellen Umfragewerte von um die zehn Prozent, ist es noch ein weiter Weg zur von Esken proklamierten Regierungsbank.

Am Personal scheitere es nicht, ist die Bundestagsabgeordnete überzeugt. In rund 200 Gemeinden im Freistaat werde rote Politik betrieben, stets zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Regensburg sei da nur ein Positiv-Beispiel. Wenzenbach ein weiteres.

Unterstützung von der SPD-Bundesvorsitzenden: Regensburger Spitzenkandidat mit Koch-Löffel

Von dort kommt Sebastian Koch, Bürgermeister der Landkreisgemeinde. Der tritt im Herbst für den Stimmkreis Regensburg als Direktkandidat an. Hat sich vergangenes Jahr dazu gegen die amtierende Landtagsabgeordnete Margit Wild und den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Regensburger Stadtrat, Thomas Burger, durchgesetzt.

Wild ist an diesem Abend nicht erschienen. Burger hingegen sitzt gut gelaunt zusammen mit Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer im hinteren Teil des Saals, als vorne Koch den „Koch-Löffel“ schwingt.

Saskia Esken: Florian von Brunn ist „unser bester Mann“

2018 hatte er damit eine Kampagne gestartet, um den Bezirkstag aufzurühren. Der „Koch-Löffel“, er soll auch im Oktober wieder die Verhältnisse aufmischen und in Bayern das Maximilianeum ordentlich durchrühren.

Für mehr Rot-Anteil in Form einer stärkeren SPD-Fraktion. Und ganz vielleicht auch auf der Regierungsbank? Noch wollen sich die Genossinnen und Genossen, sechs Monate vor der Wahl nicht abschreiben.

Geht es nach Saskia Esken, schickt die Partei „in Bayern unseren besten Mann ins Rennen“. Koch schreckt kurz hoch. Gemeint hat Esken aber zuallererst Söder-Herausforderer und Chef der BayernSPD Florian von Brunn. Dessen Co-Vorsitzende Ronja Endres unterlag parteiintern Koch und geht ohne eigenes Direktmandat in die Wahl.

Saskia Esken in Eichhofen: SPD gibt sich geschlossen und fährt Attacke

Randnotizen, die am Mittwoch keine Rolle spielen. Die Partei zeigt sich geeint, bestens gelaunt und angriffslustig. Esken ist offenbar nicht gekommen, um Wunden zu lecken, sie will sie vielmehr aufreißen, beim politischen Gegner. Damit kommt sie gut an.

„Anders als die CSU, die beim Thema Windkraft stiften geht, drehen wir erst richtig auf, wenn der Wind von vorne bläst“, sagt sie gleich zu Beginn. Applaus brandet erstmals auf, als sie hinterschiebt: „Und wir stehen!“ Wofür?

„Für soziale Gerechtigkeit, für Respekt und Zusammenhalt.“ Das sei die „Mitternachtsformel“ der SPD. Die müsse jedes Mitglied verinnerlicht haben. „Selbst wenn man sie um Mitternacht weckt.“

Damit müsse bei den Wählern permanent geworben werden. Damit habe man bei der letzten Bundestagswahl entgegen aller Prophezeiungen am Ende das Rennen gemacht. Auch weil die Menschen endlich wieder wüssten, wofür die SPD stehe.

SPD-Chefin Esken in Eichhofen: „Unterstützung gegen russische Aggressor - auch mit Waffen“

Keine zwei Tage vor dem ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine, macht Esken auch deutlich, an wessen Seite Deutschland weiterhin stehen wird.

Putin verachte die Demokratie, missachte die Menschenrechte und trete das Selbstbestimmungsrecht und die Freiheit der Ukrainer mit Füßen. Doch er habe die Entschlossenheit und die gemeinsame Überzeugung der Gegenseite unterschätzt.

Auch weiterhin werde Deutschland die Ukraine gegen den „russischen Aggressor finanziell, humanitär, mit Sanktionen und ja, auch mit Waffen“ unterstützen. Solange dies notwendig sei. Denn Putin dürfe „mit seiner neo-imperialistischen Aggression“ keinen Erfolg haben. Auch dafür gibt es immer wieder Applaus.

SPD-Chefin in Eichhofen: Lob für Kanzler Scholz und die Regensburger Abgeordnete Carolin Wagner

Scholz habe in Bezug auf Russland „klug und besonnen“ reagiert. Ebenso klug habe die Bundesregierung auf die mit dem Krieg einhergehenden Krisen reagiert. Die getroffenen Maßnahmen, ist Eksen überzeugt, hätten schlimmeres verhindert.

Der zeitweise von vielen heraufbeschworene „heiße Herbst“ oder ein „Wutwinter“ seien ausgeblieben, weil die Politik eine „erhebliche soziale“ und eine „dramatische Wirtschaftskrise“ habe abwenden können.

Hier verpasst es Esken nicht, die anwesende Regensburger Bundestagsabgeordnete Carolin Wagner für ihren Einsatz zu danken. Die sei in Berlin immer präsent und aktiv dabei. Wagner wird später selbst auf der Bühne stehen und noch einmal beherzter und energischer als ihre Parteichefin den politischen Gegner in Schwarz aufs Korn nehmen. „Die 10-h-Regel hält Söder so hoch, wie sonst nur seine Nase.“

Esken über Söder: „Ein Mann - zwei Meinungen“

Eben jener Söder, er geht Esken seit der Bundestagswahl 2021 etwas ab. Um „den Söder Markus“ - man sei per Du, so Esken in einem Nebensatz - sei es ein bisschen ruhig geworden, jedenfalls aus Berlin heraus betrachtet. „Da fragt man sich ja, auch wenn man ihn nicht wirklich vermisst: Wo ist er denn?“

Nun nimmt Esken Aschermittwochs-Fahrt auf. „Ein Mann, ein Wort“, das sei nicht Söders Ding. „Eher ein Mann, zwei Meinungen.“ Und das in einem Satz. Glyphosat-Fan, aber schon auch Bienenfreund. Team Vorsicht, aber schon auch Team Freiheit. Politik müsse klar sagen, wo die Reise hingehen soll.

„Für uns ist das einfach. Wir sagen: Vorwärts!“ Für die Zukunftspläne der SPD aber müsse neben Söder noch jemand überwunden werden: Friedrich Merz.

SPD-Chefin über CDU-Chef Merz: „Angst vor Frauen“

Beim Chef der CDU stehe ein „ganz großes Ego“ im Weg. „Zu Recht“, habe der womöglich „Angst vor Frauen“. Selbst in der eigenen Partei habe der Sauerländer viele Jahre das Nachsehen gegenüber Frauen gehabt. Nun habe FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann kürzlich „auch noch diese Karnevalsrede“ gehalten. „Ouh, das tat weh“, konstatiert Esken.

Ein „Treppenwitz“ sei es da fast schon, dass ein „Pascha“ wie Merz „Kinder als kleine Paschas beleidigt“. Doch, so fragt sich Esken: „Hat er das überhaupt als Beleidigung gemeint? Oder sprach da der Neid aus ihm?“

Mit Angst und Neid könne aber nunmal nicht die Zukunft gestaltet werden, schwenkt die SPD-Chefin wieder auf ihre Partei ein. Die habe den nötigen Mut und die richtige Orientierung für die vielen Herausforderungen.

SPD-Chefin Esken: „Bei Verteilungsfragen gerne ein Betonkopf“

Digitalisierung, Bildung, Infrastruktur, Daseinsvorsorge. Auch der Kampf gegen Kinderarmut. Überall brauche es jetzt eine „aktive Politik“, statt der „Wiedergeburt des sogenannten schlanken Staates“.

Bei Verteilungsfragen und der Finanzierung „guter und gleichwertiger Lebensverhältnisse“ sei sie gerne ein „Betonkopf“, reagiert sie auf einen aktuellen Kommentar der WELT. Man müsse eben auch dann stehen bleiben, „wenn der Wind von vorne bläst“.

„Deutschland schon lange ein Einwanderungsland“

Das gälte nicht zuletzt bei der Integration. Deutschland sei schon lange ein Einwanderungsland. Das habe man nur nicht wahrhaben wollen. Jetzt müsse auch hier rasch gehandelt werden. Es brauche ausländische Fachkräfte. Deutschland müsse aber auch endlich eine Integrationsgesellschaft werden.

Hier sei die Lage „beschämend“, verweist Esken auf den Lagebericht der Staatsministerin und Rassismusbeauftragten Reem Alabali-Radovan. Rassismus sei kein Randphänomen. „Wir müssen dagegen strukturell vorgehen“, so Esken. Damit so etwas wie der rassistische Terrorakt am 19. Februar 2020 in Hanau nicht mehr passieren könne.

Esken will Gesellschaft „politisch zusammenhalten“

Die Gesellschaft müsse politisch zusammen gehalten werden. Jeder Mensch verdiene Respekt. „Egal welchen Abschluss man hat, egal wo man herkommt, egal wen man liebt.“ Es gehe um Respekt und die „konkreten Belange von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“. Damit habe die SPD die Bundestagswahl gewonnen.

„Und genau mit diesem Fokus gehen wir auch in die Landtagswahl hier in Bayern.“ Ob die Stimmung am 8. Oktober dann noch immer so gut sein wird, bleibt abzuwarten.

