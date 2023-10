Landtagswahl in Bayern: Die wichtigsten Fragen – und warum Erst- und Zweitstimme so mächtig sind

Von: Felix Herz

Am Sonntag, 8. Oktober, ist es wieder so weit und in Bayern wird ein neuer Landtag und Bezirkstag gewählt. Die wichtigsten Infos dazu erfahren Sie hier.

Am Sonntag, 8. Oktober, findet die Landtagswahl in Bayern statt.

Beim selben Wahlgang werden auch die sieben Bezirkstage neu gewählt, einen für jeden Regierungsbezirk.

Mit der Erst- und Zweitstimme entscheiden die Wähler dabei neu über die Kräfteverhältnisse in Bayerns Parlament. Beide Stimmen sind bei der Bayernwahl mächtiger als bei der Bundestagswahl.

Spätestens 22 Tage nach der Wahl wird der Landtag konstituiert (30. Oktober), eine weitere Woche später steht der Ministerpräsident fest (6. November).

München – In den letzten Wochen ging es nochmal hoch her im bayerischen Wahlkampf. CSU-Chef und Spitzenkandidat Söder trat gegen Grünen-Spitzenkandidat Hartmann im TV-Duell an, der ADFC bewertete die Parteien auf ihre Fahrradfreundlichkeit und ein Ortsverband der Freien Wähler distanzierte sich deutlich von Chef Hubert Aiwanger – um nur eine kleine Auswahl der Ereignisse zu nennen.

Am Sonntag, 8. Oktober, ist es nun endlich so weit und die Landtags- und Bezirkstagswahlen finden in Bayern statt. 9,4 Millionen Wählerinnen und Wähler in Bayern, davon 550.000 Erstwähler, dürfen dann ihre Kandidaten und Kandidatinnen in das Landesparlament und den Bezirkstag wählen. Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Wahl finden Sie hier.

Am Sonntag finden zwei Wahlen statt. Die Landtagswahl und die Bezirkstagswahl. Sie finden stets gemeinsam alle fünf Jahre statt. Die Wähler entscheiden bei der Landtagswahl, welche Politiker in den Landtag einziehen, wie viele Sitze die jeweiligen Parteien bekommen und damit das dortige Kräfteverhältnis. Sie bestimmen aber nicht, wer schließlich Ministerpräsident wird – das entscheiden die gewählten Vertreter dann selbst. Dafür gibt es einen festen zeitlichen Rahmen: Der Landtag muss bis spätestens 22 Tage nach der Wahl konstituiert sein, der Ministerpräsident wiederum spätestens eine Woche danach feststehen.

Am Sonntag, 8. Oktober, wird in Bayern gewählt. Erst- und Zweitstimme sind dabei mächtiger, als bei der Bundestagswahl. (Symbolbild) © MiS / IMAGO

Vor der Urne gibt es für die Wähler am Sonntag vier Stimmzettel – sie haben damit vier Stimmen. Eine Stimme pro Zettel. Für die Landtagswahl landen zwei weiße Zettel auf dem Tisch im Wahllokal. Auf dem kleineren, länglichen Zetteln wird ein Kreuzchen beim Direktkandidaten eines Stimmkreises gemacht, auf dem größeren ein Kreuzchen bei einem Kandidaten der Parteiliste.

Neben dem Landtag wählen die Menschen in Bayern am Sonntag auch den Bezirkstag. Auch dafür gibt es zwei Zettel bei der Wahl, ein kleinerer und ein größerer – beide in Blau. Die Bezirkswahl läuft grundsätzlich genauso ab, wie die Landtagswahl: Eine Stimme für einen Direktkandidaten und eine für eine ganze Partei oder einen Kandidaten der Parteiliste. Ein Unterschied zur Landtagswahl ist aber, dass es keine Fünf-Prozent-Hürde gibt.

In Bayern gibt es sieben Bezirkstage – für jeden Regierungsbezirk einen (Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Schwaben, Oberpfalz, Oberbayern, Niederbayern). Sie stellen die sogenannte „dritte kommunale Ebene“ dar. Die Aufgaben der Bezirkstage sind recht vielfältig – sie kümmern sich um soziale und kulturelle Themen, zu den Aufgaben zählt aber auch die Pflege- und Gesundheitspolitik sowie der Schutz von Natur und Gewässer. Schließlich kann der Bezirkstag noch dem Landtag und den Ministerien Vorschläge machen sowie zu Gesetzentwürfen Stellung beziehen.

Kreuzchen auf dem Wahlzettel: Wann ist meine Stimme ungültig?

Bei der Stimmabgabe im Wahllokal gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten, damit die Stimmabgabe nicht für ungültig erklärt wird:

Die Stimmabgabe ist ungültig, wenn ... ... man kein Kreuzchen auf dem Stimmzettel macht. ... man mehrere Kreuzchen auf dem Stimmzettel macht. ... man zusätzliche Angaben auf dem Stimmzettel macht.

Alternativ zum Kreuzchen ist es auch möglich, einen Kandidaten zu unterstreichen oder einzukringeln – wenngleich es aber am einfachsten ist, ein Kreuz im dafür vorgesehenen, kleinen Kreis neben dem entsprechenden Namen zu machen. Wichtig ist, dass deutlich wird, wem der Wähler seine Stimme geben möchte.

Landtagswahl in Bayern: Erst- und Zweitstimme mächtiger als bei der Bundestagswahl

Anders als bei der Bundestagswahl werden bei der Landtagswahl in Bayern Erst- und Zweitstimme zusammengezählt. Dadurch geht die Erststimme nicht verloren, wenn der Kandidat, den man mit seiner Erststimme gewählt hat, nicht gewinnt. Denn sie fließt in die Sitzplatzverteilung ein und bestimmt damit die Mehrheitsverhältnisse.

Übersichtskarte: So haben die bayerischen Gemeinden bei der letzten Wahl im Jahr 2018 gewählt.

Auch die Zweitstimme in Bayern ist mächtiger als die bei der Bundestagswahl. Hier kann man eine ganze Partei wählen – oder einem einzelnen Kandidaten einer Partei seine Stimme geben. Dabei ist die Parteiliste nicht festgesetzt, es ist dadurch also möglich, dass ein bestimmter Kandidat dank vieler Stimmen nach oben rückt und eher in den Landtag einzieht, als ein anderer von oben – der vielleicht sogar nach unten durchgereicht wird. (fhz)

