Als Zweijähriger Speiseröhre verätzt: Dank OP kann Junge nach 14 Jahren wieder normal essen

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Als Zweijähriger verätzte sich Ahmedaly Annamyradov die Speiseröhre mit Abflussreiniger. Nach der Operation am Uniklinikum Erlangen kann der heute 16-Jährige wieder normal essen.

Erlangen – Fast 14 Jahre lang konnte Ahmedaly Annamyradov kaum noch essen. Als zweijähriger Junge verätzte er sich die Speiserähre mit Abflussreiniger. „Regelmäßige Aufdehnungen des vernarbten Gewebes ermöglichten ihm zwar immer wieder den zeitweisen Verzehr von überwiegend flüssiger Nahrung“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der Uniklinik. „Doch nur eine vollständige Rekonstruktion der Speiseröhre konnte das Problem dauerhaft beheben.“

Die Ärzte der Chirurgischen Klinik des Uniklinikums Erlangen führten die rettende Operation durch. Über 5000 Kilometer reiste Ahmedaly mit seinen Eltern für den Eingriff aus dem entfernten turkmenischen Hauptstadt Ashgabat an. Jetzt kann der Junge endlich wieder feste Nahrung zu sich nehmen – als Erstes ließ er sich Croissants und Pizza schmecken.

Der 16-jährige Ahmedaly und seine Mutter mit den beiden Chirurgen Prof. Dr. Georg Weber (r.) und PD Dr. Christian Krautz (2. v. l.) sowie Dr. Shatlyk Yagshyyev aus der Gefäßchirurgie, der den Kontakt zwischen Familie und Uniklinikum Erlangen hergestellt hatte. © Alessa Sailer/Uniklinikum Erlangen

Die Familie reiste mehrmals jährlich nach Indien zu einem speziellen Arzt

Vor der Operation ließ die Röhre wegen der Verätzung kaum noch Nahrung durch. Daher fuhr der Junge zweimal jährlich mit seinen Eltern nach Indien, um seine Speiseröhre aufdehnen zu lassen. So konnte Ahmedaly Brei und Suppen, teilweise auch feste Kost essen. Der regelmäßige Eingriff war notwendig, um eine dauerhafte Ernährung über eine Magensonde zu vermeiden.

„Durch die Aufdehnung des Gewebes wurde immer wieder ein neuer Reiz zur Zellerneuerung gesetzt, der zu weiterer Vernarbung führte“, erklärt Christian Krautz, geschäftsführender Oberarzt der Chirurgie des Uniklinikums Erlangen. „Das verengte wiederum die Speiseröhre – ein Teufelskreis, den nur eine Operation durchbrechen konnte.“

Das Uniklinikum Erlangen ist eines mit der besten Speisenröhrenchirurgie

Die coronabedingten Einschränkungen erschwerten die regelmäßigen Arztbesuche ins Ausland. Schließlich konnte die Familie über Bekannte einen Kontakt zum Assistenzarzt in der Chirurgie des Uniklinikums Erlangen herstellen. Shatlyk Yagshyyev ist auch Turkmene und vermittelte zwischen der Klinik und Familie Annamyradov.

„Diese Operation können nur wenige Zentren in Deutschland anbieten“, betont Georg Weber, stellvertretender Klinikdirektor und leitender Oberarzt der Chirurgie. „Grund dafür ist, dass in der Hochrisikochirurgie, zu der die Speisenröhrenchirurgie gehört, eine bestimmte jährliche Fallzahl nötig ist, um vonseiten des Gesetzgebers solche OPs überhaupt durchführen zu dürfen.“

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Der Eingriff war heikel: Sechs Stunden dauerte die Operation im Uniklikum Erlangen

Normalerweise gehören Operationen an der Speiseröhre zum Alltag der Ärzte der Erlanger Chirurgie. Besonders bei Ahmedaly war allerdings der Zugang durch die Bauchdecke anstatt durch den Brustkorb. „Das ermöglichte eine komplette Mobilisierung der erkrankten Speiseröhre“, heißt es in der Pressemitteilung. „Somit waren lediglich fünf kleine Einschnitte im Bauch für die Instrumente sowie ein Schnitt am Hals nötig.“

„Außerdem war aufgrund des vielen Narbengewebes besondere Vorsicht geboten“, erläutert Weber. „Wir wollten keinesfalls die zarte Membran der Luftröhre beschädigen.“ In der sechsstündigen Operation formten die Chirurgen die Speiseröhre aus dem Magen des 16-Jährigen und verbanden sie über einen Zugang am Hals mit dem oberen Teil der verbliebenen Speiseröhre.

Der operative Eingriff ist planmäßig verlaufen. Bereits zwölf Tage nach der aufwendigen OP sprüht Ahmedaly wieder voller Energie. An den Eingriff erinnern nur noch die Pflaster am Hals und auf dem Bauch.

Ahmedaly Annamyradov und seine Mutter Arzygul kurz vor der Entlassung. © Alessa Sailer/Uniklinikum Erlangen

Ahmedaly will als erstes Hähnchennuggets und das traditionelle Gericht Plov essen

Bereits kurz nach dem Eingriff konnte Ahmedaly wieder feste Nahrung essen. Ganz besonders freut er sich jetzt auf das traditionelle Gericht Plov, eine Reispfanne mit Karotten und Fleisch, und auf Hähnchennuggets. Sobald er in seine Heimat zurückgekehrt ist, will er beides genießen. Über diesen Appetit ist auch seine Mutter erleichtert. Denn seit dem Vorfall sei ihr Sohn immer sehr dünn gewesen, weil er kaum essen konnte.

Vieles wird sich nun ändern. Wegen der vielen Behandlungen musste er sich im sozialen Leben stark einschränken. „Die Operation ermöglicht meinem Sohn endlich wieder ein normales Leben“, sagt Mama Arzygul. Er werde sich wohl erst einmal daran gewöhnen müssen, dass er sich jetzt wieder mit Anderen treffen und aktiv sein kann.

„Für mich war es das größte Geschenk, dass Ahmedaly in Erlangen operiert wurde“, betonte Familie Annamyradov. „Wir haben uns hier auf Station gut aufgehoben gefühlt und wollen uns nochmal bei allen Beteiligten herzlich dafür bedanken, dass die Behandlung so unkompliziert gelaufen ist.“ Jetzt sich freut Ahmedaly auf seine vier Geschwister, die nicht mit nach Erlangen gereist sind.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.