Spektakulärer Fall: Familiäres Trio mit Luxusleben nach Millionen-Coup, Tochter gab sich als Influencerin aus

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Prozess in Regensburg dreht sich um einen spektakulären Raub. Wer hatte die Idee zu dem Überfall? Die Antwort könnte am kommenden Freitag fallen.

Regensburg – Der Fahrer eines Geldtransporters, seine ehemalige Partnerin und deren Tochter stehen im Verdacht, über eine Million Euro aus dem Fahrzeug entwendet zu haben. Sie führten einen luxuriösen Lebensstil, wobei die Tochter sich online als Influencerin präsentierte. Am Freitag, 27. Oktober, wurde vor dem Landgericht Regensburg verhandelt, wobei die Frage im Raum stand, wer den Überfall in Cham initiiert hatte. Die Schlussplädoyers und möglicherweise das Urteil werden für den kommenden Freitag, 3. November, erwartet.

Spektakulärer Raub, widersprüchliche Aussagen vor Gericht: Trio erbeutete mehr als eine Million

Die Ermittler kamen dem Trio kurz nach der Tat im April auf die Spur. Der 56-jährige Fahrer war allein beim Fahrzeug geblieben, während seine Kollegen mit einem Geldkoffer ein Geschäft betraten. Bei ihrer Rückkehr behauptete er, von maskierten Männern überfallen worden zu sein, wobei seine Aussagen widersprüchlich waren.

Ein Trio bestehend aus Mann, Frau und deren Tochter (im Bild) hat bei einem Diebstahl mehr als eine Million Euro erbeutet. Doch sie wurden erwischt – und beschuldigen sich nun gegenseitig. © picture alliance/dpa | Armin Weigel

Im Laufe der Ermittlungen wurde klar, dass der 56-Jährige tatsächlich einen Rucksack mit der Beute an die 28-jährige Tochter seiner Partnerin übergeben hatte. Die Partnerin übergab später einen mit einem Vorhängeschloss gesicherten Koffer mit etwa 820.000 Euro einem Bekannten zur Aufbewahrung. Sie erklärte ihm, sie wolle den Koffer vor ihrem Ex-Mann verstecken. Nach der Verhaftung der Verdächtigen übergab der Bekannte den noch verschlossenen Koffer der Polizei.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Viel Geld bleibt bislang verschwunden: Mutter machte widersprüchliche Angaben

Im Haus der Frau und ihrer Tochter entdeckten die Beamten zusätzlich rund 86.000 Euro. Etwa 130.000 Euro bleiben jedoch verschollen.

Nach ihrer Verhaftung machte die Mutter widersprüchliche Aussagen gegenüber der Polizei. Sie behauptete, von ihrem Partner bedroht, vergewaltigt und zur Mittäterschaft gezwungen worden zu sein. Später erklärte sie, sie habe ihn vor seinen Kollegen demütigen wollen. Eine weitere Theorie war, dass sie aus Dankbarkeit gehandelt habe, da der Mann die Schönheitsoperationen der Tochter finanziert hatte.

Das Paar hatte sich in einer Diskothek kennengelernt. Sie erzählte einem Polizisten, dass sie schnell herausgefunden habe, wo er arbeitet und die Idee eines Überfalls von Anfang an präsent gewesen sei. Sie behauptete, es sei seine Idee gewesen, was er jedoch abstreitet.

16 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.