„Massiver Felsbrocken löste sich“: Bergwacht rettet Promi-Kletterer Thomas Huber „spektakulär“

Von: Katarina Amtmann

Thomas Huber musste nach einem Unglück am Untersberg gerettet werden. © Collage: links Huberbuam; rechts: Stefan Wiebel

Er ist ein Teil der „Huberbuam“ und ein erfahrener Kletterer. Nach einem Unglück am Untersberg brauchte der 56-Jährige nun aber selbst Hilfe.

Berchtesgaden - Er ist als eine Hälfte der „Huberbuam“ bekannt. Doch auch ein erfahrener und prominenter Kletterer kann am Berg auf Hilfe von Rettern angewiesen sein. Das ist jetzt Extrembergsteiger Thomas Huber passiert.

Thomas Huber von den „Huberbuam“ nach Bergunfall am Untersberg gerettet

Huber (56) ist nach einem Bergunfall verletzt per Hubschrauber aus den Berchtesgadener Alpen gerettet worden. Der 56-Jährige berichtete am Dienstag, 24. Oktober, auf Instagram und Facebook selbst von dem Vorfall am Untersberg. „Ein massiver Felsbrocken, an dem ich mich schon zig mal festgehalten hatte, löste sich“, schrieb er in den sozialen Medien. „Was als nächstes geschah, waren nur noch Reflexe nicht zu stürzen.“ Später habe er eine Fußverletzung festgestellt, die Bergwacht und der Rettungshubschrauber Christoph 14 seien alarmiert worden.

Unglück am Untersberg: Bergwacht muss Thomas von den „Huberbuam“ retten

Huber geht davon aus, dass der gelöste Felsbrocken ihn beim Fallen touchiert hat. Nach der Erstversorgung in dem Felsmassiv sei klar geworden, dass er seinen Fuß durch den Kompressionsverband nicht mehr belasten könne. Es sei ihm schwergefallen, es zu akzeptieren, aber unter diesen Umständen habe er nicht mehr selbst absteigen können. Deshalb hätten die Freunde des 56-Jährigen die Bergwacht gerufen.

Nach einer „spektakulären Flugrettung“ sei er dann ins Krankenhaus nach Traunstein gebracht worden. Dort hätten die Mediziner ihm dann Entwarnung geben können, die Verletzungen seien nicht schwerwiegend. „Danke für den engagierten Einsatz der ehrenamtlichen Bergwacht, Notärzten und der Flugrettung“, schrieb er abschließend zu dem Vorfall. (kam/dpa)

