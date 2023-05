Spektakulärer Unfall in Bayern: Transporter stürzt 15 Meter in die Tiefe und kracht auf parkendes Auto

Von: Felix Herz

Teilen

Ein Transporter stürzte in Bayern 15 Meter tief und krachte auf ein parkendes Auto – wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. © NEWS5 / Wisberger

In Niederbayern hat sich ein schadensträchtiger Unfall ereignet, bei dem aber wohl mehrere Schutzengel am Werk waren – denn niemand wurde verletzt.

Bernried – Am Freitagabend, 5. Mai, hat sich ein recht spektakulärer Unfall in Bernried, Landkreis Deggendorf, ereignet. Dabei war ein Transporter mehr als zehn Meter in die Tiefe gestürzt und auf ein parkendes Auto darunter gekracht. Wie durch ein Wunder wurde dabei glücklicherweise niemand verletzt.

Transporter stürzt 15 Meter auf ein parkendes Auto in Bayern

Der Transporter war von einem 21-Jährigen am Kirchplatz abgestellt worden. Ersten Informationen vom Unfallort nach hatte er ihn jedoch nicht genügend gesichert. Daher war der Transporter anschließend direkt auf der Kirchentreppe nach unten gestürzt und 15 Meter tiefer auf einen Kleinwagen gekracht.

Von hier aus nahm das Unglück seinen Lauf und der Transporter stürzte über die Kirchentreppe 15 Meter den Abhang nach unten. © NEWS5 / Wisberger

Scheinbar waren aber zur gleichen Zeit mehrere Schutzengel im Einsatz – denn wie durch ein Wunder wurden bei dem spektakulären Unfall keine Menschen verletzt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Umfangreiche Bergungsarbeiten und hoher Sachschaden nach Transporter-Sturz

Mehrere Feuerwehrleute waren im Anschluss mit den Bergungsarbeiten beschäftigt, unter anderem mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden werden. Auch musste ein Schwerlastkran anrücken, um den Transporter von dem völlig zerstörten Auto zu heben.

Erst mitten in der Nacht waren die Aufräumarbeiten erledigt und die dafür gesperrte Straße konnte wieder freigegeben werden. Die anwesenden Beamten der Polizeiinspektion Deggendorf schätzen den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 50.000 Euro. (fhz)

15 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.