„Spezi Suchtis“: Fünf Jungs begeistern das Internet – indem sie Flaschen mit Holzbrettern und Pistolen öffnen

Von: Elisa Buhrke

Drucken Teilen

Die „Spezi-Suchtis“ aus Oberbayern zeigen auf ihrem Instagram-Kanal verschiedene Arten, eine Colamix-Flasche zu öffnen. © Instagram/ spezi_suchtis (Collage)

Fünf Jungs aus dem Landkreis Rosenheim haben mit ihrem Instagram-Kanal „Spezi-Suchtis“ vollen Erfolg: In ihren Videos zeigen sie Möglichkeiten, eine Colamix-Flasche zu öffnen – mittlerweile vor 174.000 Followern.

Feldkirchen-Westerham - Wer schon stolz darauf ist, eine Flasche mit dem Feuerzeug aufzubekommen, sollte mal bei diesen Jungs vorbeischauen: Die „Spezi Suchtis“ zeigen auf ihrem Instagram-Account mehr als 200 Arten, eine Spezi zu öffnen – und es werden immer mehr. Mit ihren kurzen Videos begeistern Finn, Johannes, Korbi, Louis und Flori – alle zwischen 13 und 14 Jahren alt – inzwischen 174.000 Follower. Zuletzt feierten sie ihr Jubiläum mit dem 200. Teil und durften dafür neben den Schauspielern Eisi Gulp und Daniel Christensen in einem professionell gedrehten Kurzfilm auftreten.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

„Spezi-Suchtis“ aus dem Landkreis Rosenheim: Flasche öffnen mit Schlitten, Schlagzeug und Co.

„Servus, wir sind die Spezi Suchtis, und wir zeigen euch verschiedene Wege, wie man an Spezi aufmacht“, leiten die Jungs aus Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) ihre Videos in oberbayerischem Dialekt ein. In einem ihrer letzten Beiträge, „Part 203: mit‘m Schlitten“, ist zu sehen, wie Flori auf einem schneebedeckten Abhang steht und eine Spezi-Flasche in der Hand hält. Um den Kronkorken der Flasche ist die Schnur eines Schlittens gebunden – und mit dem sausen nun zwei der anderen Jungs in vollem Tempo den Abhang hinunter. Die Schnur gerät auf Spannung, und der Kronkorken fliegt mit einem lauten Zischen hinterher. „Geil!“, ist aus dem Hintergrund zu hören, und dann ein lautes Lachen. Die Jungs haben diesmal wohl selbst nicht gewusst, ob es wirklich klappt.

Die Videosequenz bringt den Charme der „Spezi-Suchtis“ auf den Punkt: Ihre Beiträge sind mit wenig Aufwand mit der Handykamera gefilmt. Es wirkt so, als würden die fünf Jungs aus reinem Spaß immer weitere, immer absurdere Ideen entwickeln, wie sie die Cola-Mix-Flasche aufbekommen. Mal mit einem Staubsauger, dann mit einem Schlagzeug, einem Verkehrsschild oder auch mit einer Poolleiter. Und das kommt auch bei ihren Followern gut an. „Ich feier jedes Video von euch!“, ist unter den Kommentaren von Part 203 zu lesen, oder auch: „Die Besten!“.

Professionelle Western-Produktion mit Flötzinger Bräu – Filmstars mit am Set

Seit Sommer 2022 stellen die Freunde ihre Videos bei Instagram online, seitdem sammelten sie immer mehr Follower. Ursprünglich sei Louis und Johannes die Idee dazu gekommen, als sie im Supermarkt ein Video sahen, in dem jemand ein Bier öffnete. „Da hab ich mir gedacht, das könnte man doch mit einer Spezi auch machen“, sagt Louis im Interview mit omr.com. Einen regelrechten Hype lösten sie dann ab Part 138 aus, als sie in Lederhosen die Spezi-Flasche mit einem Holzbrett öffneten: „Das war auf der Geburtstagsfeier von meinem Papa, da war uns langweilig und dann haben wir da einen Part gedreht“, so Korbi gegenüber OMR. Das Video erhielt mehrere Millionen Aufrufe, seitdem ging die Follower-Zahl schlagartig nach oben: An einem einzigen Tag sei die Anzahl von 40.000 plötzlich auf 60.000 gestiegen. Mittlerweile folgen ihnen 174.000 Menschen auf ihrem Instagram.

Dass bei einer so großen Fangemeinde auch Brauereien auf die fünf Teenager aus Oberbayern aufmerksam werden, ist wenig verwunderlich: Die 200. Folge drehten die „Spezi-Suchtis“ in Kooperation mit Flötzinger Bräu. Der Rosenheimer Getränke-Hersteller schenkte ihnen einen professionell produzierten Clip, in dem sie als Cowboys verkleidet die Spezi-Flasche in einer stilechten Western-Kneipe öffnen. Natürlich mit Revolvern: Für den Dreh musste laut omr.de sogar ein Waffenmeister das Set überwachen. Als Nebendarsteller traten in dem Video die bayerischen Stars Eisi Gulp und Daniel Christensen auf, die man auch aus den Eberhoferkrimi-Kinofilmen (u.a. Kaiserschmarrndrama und Rehragout-Rendezvous) kennt.

„Spezi Suchtis“ machen weiter: Mehr als 200 Arten, Cola-Mix zu öffnen

Auch wenn ihr Format ursprünglich darauf ausgelegt war, insgesamt 200 Arten zu zeigen, wie man eine Spezi-Flasche öffnet: Die fünf Oberbayern machen weiter. Insgesamt gibt es inzwischen 204 Folgen – und solange ihnen nicht die Ideen ausgehen und der Cola-Mix weiterhin schmeckt, werden wohl noch viele weitere folgen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.