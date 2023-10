Nach „Aktenzeichen XY“-Sepzialfolge: Gab es Hinweise auf den mysteriösen „Eisenbahner-Arni“?

Von: Felix Herz

Zwei Vermisstenfälle aus Bayern werden in der Spezialfolge von „Aktenzeichen XY“ behandelt: Monika Liebl aus Erding und Eva-Maria Disch aus Kochel am See.

Update vom 26. Oktober, 15.37 Uhr: Durch den neuerlichen Schritt in die Öffentlichkeit via der Sendung „Aktenzeichen XY“ hat man sich bei zwei Vermisstenfällen aus Bayern erhofft, neue Hinweise zu erhalten. Zurecht: Denn bei der Polizei sind seit der Ausstrahlung gestern (Folge in der ZDF-Mediathek noch abrufbar) neue Hinweise eingegangen.

Neue Hinweise zu „Eisenbahner-Arni“? Sprecherin bremst Erwartungen

Zum Fall der seit über 16 Jahren vermissten Monika Liebl aus Erding habe es etwa 25 Hinweise gegeben, die nun geprüft würden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Donnerstag, 26. Oktober. Elf Jahre nach dem Vermisstenfall hatte ein anonymer Hinweisgeber mitgeteilt, dass ein gewisser Mann mit dem Spitznamen „Eisenbahner-Arni“ den Mörder von Liebl kenne. Vor allem auf diesen Mann hatten die Beamten sich Hinweise erhofft. Die neuen Hinweise seien aber nicht von erfolgversprechender Qualität, sagte die Polizeisprecherin.

Auch im Fall Eva-Maria Disch gab es laut Polizei nach der Sendung mehrere Hinweise ohne größere Erfolgsaussichten. Die damals 45 Jahre alte Disch soll kurz vor ihrem Verschwinden zu ihrem Ehemann „lass mich nicht allein!“ gesagt haben. Nach Angaben der Kripo in Weilheim litt die Frau unter Depressionen und war zeitweise orientierungslos. Was mit ihr passiert ist, ist bis heute völlig unklar.

Erstmeldung vom 23. Oktober: Erding / Kochel am See – Am Mittwoch, 25. Oktober, wird eine Spezialfolge der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ausgesendet. Darin geht es unter anderem um zwei Frauen aus Bayern, die unter mysteriösen und bisher ungeklärten Umständen verschwunden sind.

Rätselhafte Vermisstenfälle aus Bayern bei „Aktenzeichen XY“

In der neuen Folge von „Aktenzeichen XY“ geht es auch um zwei rätselhafte Vermisstenfälle aus Bayern: Monika Liebl (oben) aus Erding und Eva-Maria Disch (unten) aus Kochel am See. © Hans Moritz/Polizei Erding / Privat / Merkur-Collage

In der Spezialfolge „Aktenzeichen XY ... Vermisst“ geht es am Mittwochabend um 20.15 Uhr beim ZDF um Monika Liebl aus Erding und Eva-Maria Disch aus Kochel am See. Beide sind unter rätselhaften Bedingungen verschwunden und bis heute nicht wieder aufgetaucht.

Der Fall Monika Liebl aus Erding Monika Liebl wird seit 2007 vermisst. Sie war damals 41 Jahre alt. Damals ging die Polizei von einem Suizid aus, da am einige Kilometer von ihrer Wohnung entfernten Kronthaler Weiher eine große Menge Bargeld sowie persönliche Gegenstände gefunden worden waren – wodurch man Raubmord nicht mehr in Betracht zog. Nach einem anonymen Tipp aber wurde der Fall 2018 noch einmal neu aufgerollt – hier lesen Sie die damaligen Ereignisse. Geklärt ist der Vermisstenfall aber immer noch nicht – was bringt die ZDF-Sendung am Mittwoch nun zutage?

Der Fall Eva-Maria Disch aus Kochel am See Ähnlich mysteriös ist der Fall rund um Eva-Maria Disch aus Kochel am See. Sie verschwand im Oktober 2016 ohne einen Hinweis auf ihr Ziel aus der gemeinsamen Wohnung, in der sie mit ihrem Mann lebte. Von Zeugen wurde sie noch zu Fuß in der Umgebung gesehen. Doch seitdem fehlt von der Frau jede Spur. Alles zum damaligen Vermisstenfall lesen Sie hier. Bis heute gibt Eva-Marias Mann nicht auf und sucht weiter nach seiner verschwundenen Frau – nun gibt es einen neuen Anlauf bei „Aktenzeichen XY ... Vermisst“.

ZDF-Sendung behandelt Vermisstenfälle aus Bayern – gibt es neue Hinweise?

Wie immer wird „Aktenzeichen XY“ die Vermisstenfälle anhand eines nachgestellten Videos neu aufarbeiten. Polizei und Angehörige erhoffen sich durch die mediale Aufmerksamkeit neue Hinweise auf die vermissten Personen durch Zuschauer, die in der Sendung anrufen können. (fhz mit Material von dpa)

