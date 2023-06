Posse in Regensburg: Brunnenbeleuchtung ist nicht brunnengeeignet – Wer zahlt Umbau?

Von: Stefan Aigner

Die Beleuchtung im Brunnen am Dachauplatz in Regensburg ist Schrott. © Stefan Aigner

Am Dachauplatz ließ die Stadt Regensburg Beleuchtungsgeräte in einen Brunnen bauen, die sich nicht für den Einsatz in Brunnen eignen. Wer für den notwendigen Umbau zahlt, ist noch offen.

Regensburg - 308.000 Euro sollte der neue Brunnen am Dachauplatz in der Altstadt von Regensburg laut einer Beschlussvorlage im Jahr 2016 kosten. Und während der künstlerische Wert der darin befindlichen Installation aus sieben Lichtsäulen immer wieder für Diskussionen sorgt, ist die technische Umsetzung ganz offensichtlich Pfusch.

Das geht aus einer Antwort von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) auf eine Anfrage von Stadtrat Jakob Friedl (Liste Ribisl) hervor.

Brunnenbeleuchtung nicht brunnengeeignet: Probleme gab es von Anfang an

Die Fontana Regina, so der Name der Installation des Berliner Künstlers Hans Jörg Wiegener wurde vor etwas mehr als fünf Jahren fertiggestellt. Eine erste Abnahme des Bauwerks im April 2018 erfolgte nur unter Mängelvorbehalt. Die Beleuchtungsanlage – Kernstück des Ganzen – war nicht voll funktionsfähig.

Erst zwei Monate später bescheinigte ein TÜV-Gutachter: Die Anlage funktioniert. Zumindest wurde sie vom städtischen Gartenamt abgenommen und an das städtische Amt für Gebäudeservice übergeben.

Brunnenbeleuchtung nicht brunnengeeignet: Die Versprechen waren vollmundig

Der Entwurfsplanung, welche die Jury 2016 noch überzeugt hatte, einstimmig für das Projekt zu stimmen, sah vor, dass die verwendeten LED-Strahler eine Lebensdauer von 60.000 Stunden hätten. Bei einer Betriebsdauer von etwa 4.000 Stunden pro Jahr sei mit einem Wartungsintervall von gerade einmal 15 Jahren zu rechnen, hieß es.

Ebenfalls versprochen war, dass diese „Kolonnade aus Wasser und Licht“ mit Strahlern der „höchsten Wasserschutzklasse“ ausgestattet sein würde. Und weiter: „Das Programm mit den Farbfolgen wird vorab vom Künstler festgelegt und vor Ort endgültig eingestellt. Die gesamte Steuerung wird im Technikraum Brunnentechnik (…) gegen Feuchtigkeit vollständig isoliert untergebracht.“

Brunnbeleuchtung in Regensburg: Wackelkontakt statt Wasserspiel

Doch zwischen diesem Anspruch und der Realität klafft eine ordentliche Lücke. Irgendetwas scheint schiefgelaufen zu sein bei der baulich-technischen Umsetzung durch das Brunnenbauunternehmen Z&Z Wassertechnik (ebenfalls aus dem Großraum Berlin), das in Regensburg seitdem mehrere städtische Brunnenprojekte ins Werk gesetzt hat.

Doch am Dachauplatz macht das versprochene Spiel aus Wasser und Licht immer wieder Zicken. Laut Antworten, die Stadtrat Friedl von der Oberbürgermeisterin erhielt, wurde im Dezember 2019 zum ersten Mal ein offizieller Ausfall der Anlage verzeichnet, ein weiterer im März 2021. Regelmäßig hatte man den Eindruck eines beständigen Wackelkontakts denn eines tatsächlichen Farbenspiels.

OB: Brunnenbeleuchtung „nicht geeignet für spezielle Umgebung“

Die damals notwendige Instandsetzung und eine darauffolgende Fehleranalyse habe zunächst noch der Hersteller übernommen, so OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Im Rahmen der Gewährleistung.“

Dabei habe sich herausgestellt, dass die verbauten Betriebsgeräte, genauer gesagt die Vorschaltgeräte in den Säulen, nicht geeignet für seien für den Betrieb in einer „speziellen Umgebung“ mit hoher Luftfeuchtigkeit und chlorhaltigen Wasser. Anders ausgedrückt: Solche Geräte baut man nicht in einen Brunnen.

Brunnenbeleuchtung nicht brunnengeeignet: Umbau „alternativlos“

Getan wurde das trotzdem. Deshalb fielen die Geräte regelmäßig aus, sind mittlerweile verrostet und – flapsig ausgedrückt – Schrott.

Laut OB muss die Technik nun in die Brunnstube verlegt werden. Dorthin, wo es trocken ist. Das sei „alternativlos“, so Maltz-Schwarzfischer.

Brunnenbeleuchtung muss umgebaut werden: Wer zahlt?

Verschiedene Alternativen scheint es hingegen bei der Frage zu geben, wer für diese Angelegenheit finanziell gerade stehen muss. Denn die Gewährleistung ist laut OB am 20. April 2023 abgelaufen. Der Errichter der Beleuchtungsanlage sei mit dem Umbau beauftragt worden.

„Die Details der Kostenübernahme werden derzeit geklärt.“ Und wie hoch diese ausfallen werden, sei noch nicht zu beziffern, so die OB. So lange die Maßnahme läuft, bleibt das künstlerisch zweifelhafte Lichtspiel im Brunnen erst einmal aus.

