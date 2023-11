Spiegelglatte Straße wird Lastwagen-Fahrer zum Verhängnis – Anhänger stellt sich komplett auf

Von: Felix Herz

In Niederbayern hat sich ein aufsehenerregender Unfall ereignet – bei glatter Fahrbahn war ein Lkw von der Straße abgekommen, sein Anhänger stellte sich komplett auf. © vifogra / Hartl

Auf spiegelglatter Fahrbahn ist ein Lkw-Fahrer von der Straße abgekommen. Immerhin hatte er einen Schutzengel dabei.

Bodenmais – Der peitschenartige Wintereinbruch in Bayern hatte auch zahlreiche Unfälle zur Folge (wir berichteten). Vor allem in den Morgen- und Abendstunden warnt daher auch der Deutsche Wetterdienst eindringlich vor Glätte. Wie gefährlich diese werden kann, zeigt nun ein weiterer Unfall aus Bayern. Auf der St2135 bei Ritzmais, einem Teil des Marktes Bodenmais im Bayerischen Wald, ereignete sich am Dienstagabend, 28. November, ein spektakulärer Unfall.

Spiegelglatte Fahrbahn: Lkw kommt von der Straße ab, Anhänger stellt sich komplett auf

Wie Vifogra berichtet, war ein Lkw-Fahrer auf der St2135 in Niederbayern unterwegs. Auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn kam der Fahrer jedoch in der Nähe von Bodenmais von der Straße ab und landete mit seinem Sattelzug im Graben.

Bei dem Unfall stellte sich der Anhänger des Lkws komplett auf und kam auf dem Dach des vorderen Lkw-Teils zum Liegen. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt.

Bergung am Abend schwierig – zu glatt für den Kran?

Unsicher blieb lange, inwieweit der Lkw am Abend überhaupt noch geborgen werden kann. Denn schon den ganzen Tag über hatte es Schneeregen gegeben, in den Abendstunden sanken dann die Temperaturen auf unter Null und die Fahrbahn wurde spiegelglatt. Daher war lange unsicher, ob der Kran zur Bergung anfahren konnte. Inzwischen dürfte die Bergung aber abgeschlossen sein. (fhz)

