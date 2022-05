In Bayern: Supermarkt-Leiter entdeckt exotische Spinne in Kiste - und fängt sie selbst mit einem Glas ein

Sie ist möglicherweise giftig und wurde in einer Bananenkiste in einem bayerischen Supermarkt entdeckt: eine brasilianische Webspinne. Der Leiter des Supermarktes fing sie kurzerhand mit einem Glas ein.

Schönberg - Mit dieser Fracht dürften Mitarbeiter eines Supermarkts in Niederbayern nicht gerechnet haben. Eine exotische Spinne hat den Weg in einen Supermarkt in Schönberg gefunden, der Leiter des Marktes hatte das Tier in einer Bananenschachtel gefunden und eingefangen. Nun muss geprüft werden, ob die Spinne unter Umständen giftig ist.

Wie die dpa unter Berufung auf die Polizeiinspektion Deggendorf am Samstag erklärt, sperrte der Leiter des Supermarktes das Tier in ein Glas mit Luftlöchern ein. Dann habe der Mann das Tier bei der Polizei abgegeben. Nach einer ersten Einschätzung von Fachleuten handelt es sich bei dem eingefangenen Tier um eine brasilianische Webspinne, auch als Bananenspinne bezeichnet. Mittlerweile wurde die Spinne in ein Terrarium im Tiergarten in Straubing gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sei bislang unklar, ob es sich bei der Spinne um die für Menschen giftige oder ungiftige Variante handelt. Vor Montag sei nicht mit einer genauen Bestimmung zu rechnen.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich erst vor wenigen Monaten in Osnabrück abgespielt. Ein Supermarkt-Mitarbeiter ist dabei sogar von einer Spinne gebissen worden. Die Suche nach dem Tier wurde nach drei Stunden eingestellt.