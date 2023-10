Sportwagen kracht gegen Baum: Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann ist mitten in der Würzburger Innenstadt mit seinem Mercedes verunglückt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb der Fahrer.

Würzburg - Am Mittwochvormittag, 18. Oktober, ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall am Willy-Brandt-Kai in Würzburg. Ein 59-jähriger Fahrer, der allein in seinem gelben Mercedes unterwegs war, kam gegen 9 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Sportwagen-Unfall in Würzburg: Mercedes-Fahrer stirbt noch vor Ort

Trotz des raschen Einsatzes von Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt erlag der Fahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Der Fahrer des gelben Mercedes starb noch an der Unfallstelle in Würzburg. © NEWS5 / Höfig

„Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, deren Vertreter sich ebenfalls vor Ort ein Bild machte, auch ein Sachverständiger hinzugezogen“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei Unterfranken. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen, insbesondere zur Klärung der Unfallursache. Die Polizei bittet Zeugen, die den gelben Mercedes vor dem Unfall bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden. (kam)

