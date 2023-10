Sprinter rast in Hyundai: Fahrer schwer verletzt – Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Von: Lisa Metzger

Bei einem Unfall auf der A73 am Montag (30. Oktober) wurde ein Hyundai massiv beschädigt. © NEWS5 / Merzbach

Am Montagmorgen (30. Oktober) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A73 auf Höhe Hirschaid und Bamberg-Süd gekommen. Die Autobahn wurde mehrere Stunden gesperrt.

Bamberg – Am Montagmorgen, 30. Oktober, ist ein 28-Jähriger mit seinem Sprinter auf der A73 von Nürnberg in Richtung Bamberg unterwegs gewesen, als er auf Höhe Hirschaid/Bamberg-Süd ungebremst in einen vorausfahrenden Hyundai raste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai zudem noch auf einen BMW geschleudert.

Bei dem Unfall wurde der Hyundai-Fahrer schwer verletzt. Sein Auto war so stark beschädigt, dass er in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach der Rettung durch die Feuerwehr wurde er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMWs blieb unverletzt. Der 28-jährige Sprinter-Fahrer wurde zur weiteren Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls: Sonne scheint auf regennasse Fahrbahn und blendet Autofahrer

Nach ersten Informationen der Polizei sowie Zeugenaussagen war die Fahrbahn zum Zeitpunkt des Unfalls regennass, wodurch die Sonne für eine starke Blendung der Autofahrer sorgte. Die A73 wurde in Richtung Bamberg für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 50.000 Euro.

