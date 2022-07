Goldener Falke aus Arabien und Glasvase aus China: Staatsgeschenke werden in Nürnberg versteigert

Von: Tanja Kipke

Teilen

Ein goldener Adler aus Arabien, eine Glasvase aus China und ein silberner Porsche aus Deutschland: All das kann aktuell bei einer Onlineaktion von Restlos.com in Nürnberg erworben werden. © Restlos.com/ (merkur.de-Collage)

Es sind Gastgeschenke, die die Bundesregierung bei Staatsbesuchen erhalten hat. Jetzt werden einige Geschenke der vergangenen Legislaturperiode in Nürnberg versteigert.

Nürnberg – Von Ölscheichs oder Staatschefs und Politiker fremder Länder: In Nürnberg werden momentan Gastgeschenke an die Bundesregierung in einer Onlineauktion versteigert. „Wir wissen leider nicht, welcher Präsident welcher Kanzlerin das Gastgeschenk bei welcher Gelegenheit mitgebracht hat“, erklärt Maximilian Fulde von Restlos.com. Das sei laut Fulde wahrscheinlich auch Absicht. Man wolle so sicher diplomatische Verstimmungen vermeiden. Auf der Auktions-Internetplattform kann man noch bis Ende Juli auf Vasen, Keramiken und Skulpturen aus aller Welt bieten.

Staatsgeschenke in Nürnberg versteigert: Porsche 911 Modell mit dabei

Als „exotische Edel-Mitbringsel“ und „staatstragende Souvenirs“ bezeichnet die Plattform die Objekte in einer Pressemitteilung. Mit dabei sind unter anderem ein goldener Falke aus Arabien, auf den schon 19 Gebote gesetzt werden. Der Preis liegt aktuell (Stand 21. Juli, 13.50 Uhr) bei 600 Euro. Eine Glasvase aus China weckt das Interesse der Menschen offenbar nicht, ihr Preis liegt noch bei Startpreis von 100 Euro.

„Neben exotischen Präsenten fremder Staatshäupter an deutsche Spitzenpolitiker werden auch kleine Aufwartungen von bekannten Weltkonzernen an den Berliner Regierungsbetrieb meistbietend veräußert.“ So auch ein Porsche 911 Modell, das aktuell bei 170 Euro liegt. Es ist aus 925er Sterlingsilber und trägt die Bezeichnung „Der Betriebsrat Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG“. Auch eine Modelleisenbahn ist unter den Schätzen. Das dreiteilige „Sammelset Piko ICE BR“ liegt momentan noch bei 75 Euro. Alle Objekte können in den Büroräumen von restlos.com in Nürnberg (Kilianstraße 142) besichtigt werden. Allerdings nur mit vorheriger Terminbuchung.

Video: Dinosaurier-Skelett bei Sotheby‘s unterm Hammer

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Spitzenpolitiker dürfen Geschenke nicht einfach behalten – oft werden sie daher versteigert

Die rechtliche Lage bei Staatsgeschenken besagt, dass die Mitbringsel der Bundesregierung gehören. Politiker können sie also nur behalten, wenn sie sie offiziell erwerben. „Ansonsten werden die repräsentativen Schmuckstücke beispielsweise in Ministerien ausgestellt, verschwinden in der Asservatenkammer oder werden wie aktuell meistbietend versteigert“ heißt es weiter. Nach der Versteigerung können die erfolgreichen Bieter die Objekte in Nürnberg abholen. (tkip)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.