Reh „verirrt“ sich und steckt zwischen zwei Häusern fest – Polizei rettet Tier durch Fenster

Von: Katarina Amtmann

Das Reh steckte zwischen zwei Häusern fest. © Polizei/Polizeiinspektion Miltenberg/dpa/dpa-Bildfunk

Ein Anwohner meldete der Polizei in Miltenberg, dass sich ein Reh auf das Dach verirrt habe, abgerutscht sei und nun zwischen zwei Häusern feststecke.

Stadtprozelten – Die Polizei hat in Stadtprozelten (Landkreis Miltenberg) ein zwischen zwei Häusern eingeklemmtes Reh durch ein Fenster gerettet.

Stadtprozelten (Landkreis Miltenberg): Reh steckt zwischen zwei Häusern fest

Ein Bewohner eines der Gebäude habe gemeldet, dass das Tier sich auf das Dach „verirrt“ habe, abgerutscht und zwischen den beiden Häusern „gefangen“ sei. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Reh habe sich kaum noch bewegen können. Die Beamten hätten das Tier daraufhin am späten Dienstagabend „mit vereinten Kräften“ durch ein Fenster an den Läufen in eine Wohnung gezogen.

Stadtprozelten: Polizei rettet Reh aus misslicher Lage

Um das Reh zu beruhigen, legten die Beamten dem Tier demnach eine Decke über den Kopf. Danach trugen die Polizisten das den Angaben zufolge unverletzte Tier zum Mainufer und ließen es frei.

Wie das Reh auf das an einem Abhang gebaute Haus gelangt war, blieb zunächst unklar. „Das können wir uns auch nicht so genau erklären“, sagte ein Polizeisprecher. „Es ist auch das erste Mal, dass ich von so etwas gehört habe.“ (kam/dpa)