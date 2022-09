Haushaltskürzungen: Nürnberger Filmhaus bangt um seine Zukunft – „Wir geben nicht auf“

„Gehören zu den besten Kinos Deutschlands“

+ © Nikolas Pelke Nach der Corona-Krise soll das städtische Filmhaus-Kino in Nürnberg rund zehn Prozent einsparen. Dabei wäre eigentlich mehr Geld notwendig für den Betrieb. © Nikolas Pelke

Das städtische Filmhaus-Kino in Nürnberg erhält regelmäßig Auszeichnungen für das anspruchsvolle Programm. Jetzt bangen die kommunalen Kinomacher um ihre Zukunft.

Nürnberg – Nicht jeder Film endet bekanntlich mit einem Happy End. Derzeit scheint auch das Nürnberger Filmhaus-Kino immer sorgenvoller auf den Ausgang der eigenen Geschichte zu blicken. Schon im August hatte das städtische Lichtspielhaus aus Kostengründen die Vorstellungen im Künstlerhaus im Kunstkulturquartier beim Hauptbahnhof einstellen müssen. In dem schönen Sommermonat durften die Cineasten nur noch unter freiem Himmel in der Katharinenruine tolle Filme genießen. Jetzt steht kurz vor dem Herbst offensichtlich sogar die komplette Zukunft des kommunalen Kinos langfristig auf dem Spiel.

Hintergrund sind Kürzungen im städtischen Haushalt. „Wir müssen zehn Prozent einsparen. Dabei bräuchten wir eigentlich mehr Geld für den Betrieb des Kinos“, bringt Christiane Schleindl, die langjährige Leiterin des Nürnberger Filmhauses, das Dilemma hinter dem Projektor auf der Punkt.

Beliebte Kino-Vorstellungen sollen im Nürnberger Stadtkino gestrichen werden

„Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht.“ Fest stehe allerdings bereits, dass das Nürnberger Filmhaus das anspruchsvolle Programm reduzieren müsse. Beispielsweise könnten die beliebten Matinéevorstellungen am Sonntagvormittag wohl nicht mehr stattfinden. „Wir bräuchten dringend eine Viertelstelle für einen Filmvorführer“, sagt Schleindl und beziffert den zusätzlichen Finanzbedarf auf relativ bescheidene 10.000 Euro.

+ Kürzungen des Kino-Programms seien aufgrund der Geldnot laut Filmhaus Nürnberg wahrscheinlich unvermeidlich. © Nikolas Pelke

Freilich leistet sich das Filmhaus mit Christiane Schleindl als Leiterin an der Spitze bereits einen festen Mitarbeiterstab aus fünf Programmkoordinatoren und einer Beauftragten für das renommierte Menschenrechtsfilmfestival. Den Mitarbeiterstab verringern wolle Schleindl aus Kostengründen nicht. „Ich bin die einzige Vollzeitstelle“, verteidigt Schleindl das aktuelle Personaltableau. Ohnehin sei das Filmhaus beispielsweise im Vergleich zu den städtischen Museen relativ günstig. Besonders vor dem Hintergrund des Renommees, das sich das Filmhaus in der ganzen Republik durch sein Programm in den letzten Jahrzehnten mühsam erarbeitet habe.

Nürnberger Filmhaus befindet sich unter Top 10 der kommunalen Kinos in Deutschland

Vor der Corona-Krise hätten jährlich rund 40.000 Besucher das Programmkino besucht. Regelmäßig seien Regisseure und Schauspieler sowie Filmhistoriker aus aller Welt im Filmhaus zu Gast gewesen, die sich im Rahmen von Vorträgen und Podiumsdiskussionen den Fragen des interessierten Publikums stellen würden. „Wir gehören zu den zehn besten kommunalen Kinos in ganz Deutschland“, sagt Schleindl stolz. Fast jährlich bekomme das Nürnberger Filmhaus den Kinopreis des deutschen Kinemathekenverbunds verliehen. Auch demnächst werde Schleindl wieder auf die Filmfestspiele nach Berlin reisen, um die höchste Auszeichnung für kommunale Filmarbeit in Empfang nehmen zu können.

+ Das städtische Filmhaus in Nürnberg will trotz der finanziellen Schwierigkeiten nicht einfach aufgeben. © Nikolas Pelke

Filmhauskino will für Zukunft kämpfen

Vor diesem Hintergrund können sich die städtischen Kinomacher nur schwer mit den Einsparungen anfreunden. „Eigentlich bräuchten wir auch eine Klimaanlage, um im Sommer den Kinosaal zu kühlen.“ Derzeit müssten besonders die Besucher bei den ausverkauften Schulvorstellungen im Künstlerhaus schwitzen.

Stattdessen weiß Schleindl kurz vor dem Herbst noch nicht, ob und wie viel in diesem Winter die Heizung für die Kinos genutzt werden dürfe. Dabei sollte die Stadt gerade in Krisenzeiten laut Schleindl nicht an der Kultur sparen. Geld sei schließlich genug vorhanden. „Es kommt eigentlich nur auf die richtige Verteilung an“, ist sich die Leiterin des Nürnberger Stadtkinos sicher und kündigt an, wie die starken Helden auf der großen Leinwand für das Filmhaus kämpfen zu wollen. „Wir geben nicht auf. Wir machen weiter Kino aus Leidenschaft“, verspricht Schleindl und freut sich, dass seit September die Filmprojektoren im Künstlerhaus wieder laufen können.