BMW fängt plötzlich Feuer: Fahrer und Ersthelfer können Vollbrand nicht verhindern

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr löschte den BMW. © BRK BGL

Ein BMW fängt plötzlich Feuer. Der Fahrer und Ersthelfer versuchen, einen Vollbrand mit zehn Feuerlöschern zu verhindern – ohne Erfolg.

Bischofswiesen/Stanggaß - Am Dienstag (28. Juni) hat ein BMW auf der Berchtesgadener Straße in der Stanggaß gegen 13.20 Uhr Feuer gefangen. Das schreibt das Bayerische Rote Kreuz in einer Pressemitteilung.

BMW fängt in Stanggaß plötzlich Feuer: Vollbrand kann nicht verhindert werden

Der Fahrer (47) konnte sein Auto noch abstellen und verlassen, es gelang ihm aber auch mithilfe von Ersthelfern und zehn Feuerlöschern nicht, einen Vollbrand zu verhindern.

Der BMW hatte der Mitteilung zufolge bereits auf einer Strecke von mehreren Kilometern Betriebsflüssigkeiten verloren. Auf Höhe der Ortseinfahrt Stanggaß wurde der 47-Jährige dann von anderen Verkehrsteilnehmern auf eine Rauchentwicklung in seinem Motorraum aufmerksam gemacht.

Flammen und Rauch schlugen aus dem BMW. © BRK BGL

Oberbayern: BMW fängt Feuer – 30 Einsatzkräfte vor Ort

Er fuhr von der Hauptstraße noch in eine Nebenstraße auf ein Firmengelände, „wobei der Motorraum seines Fahrzeugs aus bisher ungeklärter Ursache unvermittelt Feuer gefangen hatte“, so das BRK. Ersthelfer schafften es auch mit insgesamt zehn Feuerlöschern nicht, den Vollbrand zu verhindern.

Den eintreffenden Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Bischofswiesen und Berchtesgaden gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Sie brachen die Motorhaube auf und kontrollierten den Innenraum auf Glutnester.

Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehren Bischofswiesen und Berchtesgaden waren mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. (kam)

