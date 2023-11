Starnberg: Cold Case in der Villa Adlon - Opfer führte pikantes Doppelleben

Von: Cornelia Schramm

Teilen

Das Bild zeigt die Villa Adlon 1951. Der bis heute unbekannte Mörder von Sonja Bletschacher muss durch den Garten entkommen sein. © Allitera/Staatsarchiv München

Ein Mord versetzt Starnberg in Angst: Sonja Bletschacher wird 1951 in der Villa Adlon erstochen. Der Fall ist bis heute ungelöst. Eine Historikerin hat die Abläufe von damals jetzt zusammengetragen: Das Opfer war keine „anständige“ Witwe. Sie führte ein Doppelleben.

Starnberg – Sonja Bletschachers Mörder überwältigt sie beim Semmelnschmieren in ihrer Wohnung. Danach liefern sich die 47-Jährige und ihr Angreifer einen Kampf. Nach 40 Messerstichen stirbt sie. Ihre Leiche findet der Postbote am nächsten Tag.

Dieses Gemetzel passiert am 12. Dezember 1951 in der Villa Adlon in Starnberg. Dort hat die Witwe eines Wehrmachtsoffiziers im Dach gewohnt. Vermieterin Ottilie Adlon war keine geringere als die Ex-Frau des bekannten Berliner Hoteliers. Die 72-Jährige galt als herrschsüchtig. Wohl deshalb gab ihr Vermögensverwalter später an, er würde ihr die Tat zutrauen. Auch Tochter Elisabeth Adlon stand unter Verdacht.

Starnberg: Cold Case von 1951 gibt bis heute Rätsel auf

Geklärt ist der Mordfall bis heute nicht. 1971 wurde die Akte geschlossen. Die Münchner Historikerin und Archivarin Ulrike Claudia Hofmann hat sich auf Spurensuche im Cold Case gemacht. Sie hat Stadtarchive und Original-Polizeiakten gewälzt und ihre Recherchen im Buch „True Crime Starnberger See: Mord im Hause Adlon“ gesammelt.

Das Opfer: Sonja Bletschacher wurde 1951 erstochen. © Allitera/Staatsarchiv München

Heute wird an jedem Tatort DNA gesichert. Handydaten und Überwachungskameras liefern Hinweise. 1951 ist all das undenkbar. Starnberg befindet sich nach dem Mord im Schock. „Erst zwei Monate zuvor waren im Ortsteil Kempfenhausen drei Menschen ermordet worden“, sagt Hofmann. „Alle waren beunruhigt, die Gerüchteküche hat gebrodelt. Das merkt man den Zeugenaussagen an.“

Am 13. Dezember 1951 klingelt der Postbote mit einem Paket für Bletschacher. Die Gebühr will Adlon nicht auslegen. Als Tochter Elisabeth die Mieterin holen will, schreit sie laut. Der Postbote eilt zu ihr und sieht die blutüberströmte Leiche. „Das interessante an historischen Fällen ist, dass man sich auf Zeitreise begeben muss“, sagt Hofmann. „Der Postbote musste damals erst mal zum nächsten Haus laufen, das überhaupt ein Telefon hatte.“ Also wissen die Nachbarn der Adlons wohl schneller Bescheid als die Stadtpolizei.

Archivarin Ulrike Claudia Hofmann sichtet Original-Polizeiakten

Die beiden Wachtmeister sind überfordert mit dem grausigen Fund. Sie alarmieren die Landpolizei und die die Kripo Fürstenfeldbruck. Das Wohnzimmer des Opfers und eine Fußspur im Schnee im Garten der Villa werden fotografiert. Eine Tatwaffe gibt es nicht. Es muss eine Art Dolch mit langer, dünner Klinge gewesen sein. Die Polizei vernimmt zig Zeugen. Je mehr, desto mehr tappt sie im Dunklen – auch, was das Wesen des Opfers angeht.

In der Mordnacht hat es geschneit. Die Polizei konnte deshalb Fußabdrücke im Garten der Villa sichern. © Allitera/Staatsarchiv München

„Ich beneide die damaligen Polizisten nicht, es gab viele mysteriöse Spuren“, sagt Hofmann. „Das Opfer war eine undurchsichtige Person.“ Nach Außen immer darauf bedacht, wie eine anständige Dame zu wirken. Im Geheimen aber führte Bletschacher für die damalige Zeit ein anrüchiges Leben. Sie pflegte mehrere Liebschaften parallel. Und nicht selten waren diese Beziehungen explosiv.

Das erste Verhältnis hatte Bletschacher mit knapp 20 – mit einem viel älteren, verheiraten Arzt, für den sie arbeitete. „Bletschacher war praktisch orientiert, hat früh gearbeitet und war immer – das meine ich wertneutral – auf ihren Vorteil bedacht“, sagt Hofmann.

Das Buch „True Crime am Starnberger See – Mord im Hause Adlon“ von Ulrike Claudia Hofmann ist im Allitera Verlag erschienen (340 Seiten).

Die Affäre zermürbt den renommierten Arzt. Er fürchtet um seinen Ruf und bezahlt die junge Frau dafür, ihn zu verlassen. So eröffnet die mit 23 einen Zigarettenladen in Ingolstadt, ein Jahr später lebt sie in München und arbeitet in einem Hutgeschäft. Wie es ihr dann erging, weiß Hofmann nicht. Nur, dass sie Ende der 1930er-Jahre den Wehrmachtsoffizier Ludwig Bletschacher heiratet.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Doppelleben: Sonja Bletschacher hatte oft mehrere Affären - parallel

Es ist der erhoffte Aufstieg: Der Gatte stammt aus gutem Hause, ist wohlhabend und bezieht mit ihr eine große Wohnung in München. Als Bomben fallen, ziehen sie nach Starnberg, wo Ludwig Bletschacher 1944 stirbt.

Schauplatz eines Kampfes: Den Tatort hat die Polizei fotografiert. Die Lampe ist gekippt, Porzellan zerbrochen. © Allitera/Staatsarchiv München

Die Witwe behält den opulenten Lebensstil bei und leistet sich selbst als Mieterin eine Putzfrau. Um den Schein zu wahren, verkauft sie Schmuck und Kleidung. Oft sind ihre Männerbekanntschaften auch Käufer oder vermitteln ihre Geschäfte.

1945 verkehrt Bretschacher mit einem US-Geheimdienstoffizier. Vor ihrem Tod mit einem Unternehmer, mit dem sie okkultistische Sitzungen abhält. „Nach ihrem Tod taucht plötzlich eine Zeugin auf, die behauptet, sie sei Spionin gewesen“, sagt Hofmann. „Ein anderer Zeuge erklärt, er habe Bletschacher in den 1930er-Jahren als Edelprostituierte gekannt.“

Das interessante an historischen Fällen ist, dass man sich auf Zeitreise begeben muss.

Femme Fatale, Spionin oder doch Hexe? Zu all den Gerüchten gesellt sich die Verbindung zu einem pikanten Mordfall in der Region – zum Fall Vera Brühne. Bletschacher hatte einst auch eine Beziehung zu Otto Praun aus Pöcking. Der Ex-NS-Geheimdienstler soll in Waffengeschäfte verwickelt gewesen sein und wurde 1960 mit seiner Haushälterin Elfriede Kloo ermordet. Brühne wurde für diese Tat verurteilt. Aus der Haft ließ sie mitteilen, sie wisse, wer Bletschacher getötet hat. Haushälterin Kloo – und zwar aus Eifersucht. Aber sie ist nur eine von zig denkbaren Tätern im Cold Case. Die dokumentierte Fußspur im Schnee aus der Mordnacht im Garten der Villa Adlon zumindest müsste von einem Mann stammen. (sco)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.