„Cevapcici“ irrt im Wald umher: Seltener Zugvogel fliegt versehentlich nach Bayern

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Ein Waldrapp namens „Cevapcici“, ein seltener Zugvogel, hat sich nach Bayern verirrt (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Eigentlich hätte der Vogel in den Süden fliegen sollen. Doch der seltene Waldrapp flog von Österreich aus nach Norden und irrte in Bayern umher.

Regen - Nicht nur Piloten wählen mitunter die falsche Flugroute. Auch Zugvögel können sich verfliegen. Im Bayerischen Wald wurde kürzlich ein seltener Zugvogel gerettet, der eigentlich seinen Kurs auf Italien setzen sollte.

Statt der Toskana: Waldrapp „Cevapcici“ verirrt sich nach Bayern

Vogelschützer im Bayerischen Wald haben einen äußerst seltenen Waldrapp gerettet, der sich auf seiner Reise in wärmere südliche Regionen verirrt hatte. Der Zugvogel namens „Cevapcici“ war zusammen mit anderen Waldrappen aus Österreich irrtümlich nach Norden geflogen. Sein eigentliches Ziel war sein Winterquartier in der Toskana, über die Alpen, wie das Landratsamt Regen am Freitag, 1. Dezember, mitteilte.

Das Tier irrte mehrere Tage bei Ayrhof in der Gemeinde Kollnburg umher. Anwohner bemerkten den schwarz gefiederten Vogel mit seinem langen Schnabel und informierten den Landesbund für Vogelschutz und das Landratsamt. Der offensichtlich ausgehungerte Vogel wurde eingefangen und zur Konrad-Lorenz Forschungsstelle Grünau in Österreich gebracht.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Seltener Zugvogel: Waldrappe waren lange Zeit ausgestorben

Waldrappe waren lange Zeit in der freien Natur ausgestorben. Sie werden jedoch im Rahmen verschiedener Wiederansiedlungsprojekte in den Alpen erneut ausgewildert. Auf diese Weise konnte auch der gerettete Vogel identifiziert werden. (kam/dpa)

Es muss nicht immer Mallorca sein: Sieben traumhafte Reiseziele für den Urlaub in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.