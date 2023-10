Bamberger Stadtteil wählt fast 50 Prozent AfD: CSU-Ministerin abgestraft – Bürgermeister nennt Grund

Von: Lisa Metzger

Teilen

47,3 Prozent holt die AfD in einem Stimmbezirk des Bamberger Stadtteils Gereuth und wird mit Abstand stärkste Kraft. Was in der Stadt brodelt und was das Wahlergebnis bedeutet.

Bamberg – Es ist ein Ergebnis, das mit voller Wucht einschlägt: 47,3 Prozent der Wähler aus dem Stimmbezirk „BasKidHall“ im Bamberger Stadtteil Gereuth haben bei der Landtagswahl (8. Oktober) die AfD gewählt. Damit lag die rechtsgerichtete Partei sogar rund 24 Prozent vor der CSU als zweitstärkste Kraft (23,8 Prozent). Und damit nicht genug: In fünf weiteren Stimmbezirken holt die AfD den ersten Platz. Ein Schuss gegen die Politik der Ampelregierung im Bund oder eine Reaktion auf Verfehlungen der lokalen Stadtpolitik?

OB Andreas Starke: AfD profitiert in Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) sieht in den Zahlen vor allem einen klaren Zusammenhang: Dort, wo der Migrationsanteil überdurchschnittlich hoch ist, gab es starke AfD-Zuwächse. In Bamberg betreffe das vor allem das Ankerzentrum, die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge in Oberfranken. Es ist eines von acht Ankerzentren in ganz Deutschland. Dort, so der Oberbürgermeister, sei die „gegenwärtige Überbelegung des Ankerzentrums mit mehr als 2.700 Personen“ das Hauptproblem. „Konflikte in- und außerhalb des Ankerzentrums haben viel mit der hohen Belegungszahl zu tun“, sagt Starke.

Ankerzentrum in Bamberg steht vor der Überlastung – viele Bürger unzufrieden

Das hohe Wahlergebnis der AfD im Stimmkreis „BasKidHall“ und das gute Ergebnis im Stadtteil Gereuth sei letztlich auch daran gekoppelt: „In diesem Stadtteil wird das Ankerzentrum in Bamberg abgelehnt“, sagt Starke. Zudem gebe es dort viele Sozialwohnungen, bei denen die Belegung ein hohes Konfliktpotential habe. „Häufig verhält es sich so, dass bei einem Wohnungswechsel fast immer ein deutscher Bewohner aus- und ein Migrant einzieht. Dadurch verändern sich funktionierende Hausgemeinschaften und man wird mit neuen Gewohnheiten und neuer Kultur konfrontiert“, erklärt Starke. Damit komme nicht jeder zurecht. „Es entwickeln sich Verlustgefühle und Heimatlosigkeit“, beides Zustände, die er ernst nehme.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Stadt Bamberg fordert Staatsregierung zum Handeln auf

Nicht ernst genug, fanden offenbar die Wähler am Wahlsonntag (8. Oktober). Laut offiziellem Wahlergebnis der Stadt lag der AfD-Kandidat im Stimmkreis „BasKidHall“ mit 47,4 Prozent der Stimmen weit vor der abgeschlagenen Zweitplatzierten der CSU, Melanie Huml.

AfD-Erfolg in Bamberg trotz prominenter CSU-Kandidatin Melanie Huml

Zur Erinnerung: Melanie Huml ist nicht irgendeine CSU-Kandidatin aus der dritten Reihe, sondern Bayerns ehemalige Gesundheitsministerin und aktuelle Europaministerin. Die SPD wurde mit einem schwachen einstelligen Ergebnis von 9,3 Prozent der Stimmen nur drittstärkste Kraft.

In einem Stimmkreis in Bamberg konnte die AfD bei der Landtagswahl 2023 fast 50 Prozent der Wählerstimmen gewinnen. © Imago/Revierfoto/Mis/Canva Collage

Um dem wachsenden Unmut der Bürger entgegenzutreten, „fordere ich die Reduzierung der Belegung“ im Ankerzentrum, sagt Bambergs Bürgermeister Starke. „Die angespannte Situation führt dazu, dass es so nicht weitergehen kann. Ich erwarte die definitive Zusage der bayerischen Staatsregierung, sich an die getroffene Vereinbarung zu halten und die Einrichtung bis spätestens zum 31. Dezember 2025 zu schließen.“

CSU-Abgeordnete Melanie Huml: „Es geht fehl, Bamberg als AfD-Hochburg einzuordnen“

Für ein Ende des Ankerzentrums setzt sich auch die CSU-Politikerin und Landtagsabgeordnete Melanie Huml aus Bamberg ein. „Die hohen AfD-Ergebnisse in wenigen Wahllokalen lassen sich mit der Ankereinrichtung in Zusammenhang bringen. Die Menschen sorgen sich um ihre Lebensbedingungen und diese Ängste und Sorgen kann ich verstehen“, sagt Huml. Migration gehöre endlich gesteuert.

Die CSU-Abgeordnete betont aber auch, dass das AfD-Ergebnis in der Stadt Bamberg (15,9 Prozent) noch deutlich unter dem AfD-Ergebnis in ganz Oberfranken (17,3 Prozent) liegt und das, obwohl die Situation aufgrund des Ankerzentrums herausfordernd ist. „Es geht also fehl, Bamberg als AfD-Hochburg einzuordnen“, sagt Huml. Dass die CSU und SPD die Rechten in dieser Wahl in Bamberg auf Platz drei halten konnten, verbucht Huml daher eher als Gewinn.

Die Verantwortung für den Erfolg der AfD in dieser Landtagswahl liege letztlich auch bei der Bundesregierung, sagt Huml. Die Bundesregierung muss „endlich wirksame Maßnahmen ergreifen, damit der große Flüchtlingsstrom zurückgeht.“

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.