Ehekrach ruft Polizei auf den Plan: Mann würgt seine Frau – und wirft Beil auf Polizeiauto

Ein Ehestreit in Mittelfranken eskaliert. Sogar die Polizei wird angegriffen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Steiner Gemeindeteil Oberweihersbuch kam es am Wochenende zu einem heftigen Ehestreit. Der Ehemann würgte seine Frau und schmiss ein Beil nach der Polizei.

Oberweihersbuch – In der Nacht zum Sonntag (20. Februar) kam es in Oberweihersbuch (Landkreis Fürth) zu einem brutalen Streit zwischen zwei Eheleuten. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, wählte gegen 2.45 Uhr in der Früh eine verängstigte 41-Jährige den Notruf. Völlig aufgelöst teilte sie der Polizei mit, dass sie von ihrem 32-jährigen Ehemann gewürgt worden sei und sie sich daraufhin mit ihrer 13-jährigen Tochter im Badezimmer verbarrikadiert habe. Der Ehemann habe derweil versucht, die Badezimmertür mit einem Beil einzuschlagen.

Oberweihersbuch in Stein: Polizeiwagen mit Beil attackiert

Die Polizei eilte zum betroffenen Mehrfamilienhaus in der Gutzberger Straße und wurde sofort unschön empfangen. Denn als der Ehemann den Streifenwagen sah, schmiss er kurzerhand das Beil gegen die hintere Tür der Fahrerseite und ergriff danach die Flucht. Das Fahrzeug wurde durch den Einschlag beschädigt.

Die Beamten begannen sofort, den alkoholisierten 32-Jährigen zu verfolgen, holten ihn schnell ein und wollten ihn dann festnehmen. Doch der Verfolgte wehrte sich gegen die Festnahme und verletzte einen Polizisten mit heftigen Fußtritten. Schlussendlich gelang es den Beamten doch noch, den Tatverdächtigen festzunehmen. Der Polizeibeamte wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und ambulant wegen der Trittverletzungen behandelt.

Oberweihersbuch in Stein: Ermittlungen in mehreren Fällen

Gegen den 32-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl ausgestellt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen die Polizei und Sachbeschädigung. Noch am selben Tag musste sich der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter stellen.