Fahrer durchbricht historische Brücke - und flüchtet von der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Der VW Bus ragte über den Abgrund. © Tiedemann/vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ein Mann fuhr mit seinem VW Bus verkehrswidrig auf die Steinerne Brücke in Regensburg. Er durchbrach bei einem Unfall das Geländer, der Wagen ragte über den Abgrund.

Regensburg - Am Dienstag, 28. März, kam es in Regensburg „zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall.“ Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Vormittag mit.

VW Bus durchbricht Steinerne Brücke in Regensburg - Fahrer flüchtet

Demnach fuhr ein Mann mit seinem Pkw gegen 1.20 Uhr „verbotswidrig von der Lieblstraße kommend auf die Steinerne Brücke.“ Er kollidierte mit dem gegenüberliegenden steinernen Brückengeländer und durchbrach dieses. Der Frontbereich des VW Busses ragte daraufhin in Richtung Abgrund. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien - und flüchtete von der Unfallstelle.

Dank einer Personenbeschreibung, die von einer Zeugin stammte, konnte der 66-Jährige kurz darauf von einer Polizeistreife in der Altstadt angetroffen werden. Er wurde zum Polizeirevier gebracht.

Der VW Bus durchbrach die Brücke. © Tiedemann/vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

VW-Bus-Fahrer durchbricht Steinerne Brücke in Regensburg - Schadenshöhe noch unklar

„Nachdem der Verdacht einer Medikamenteneinwirkung beim Tatverdächtigen vorlag, musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Zudem erfolgte die Beschlagnahme des Führerscheins“, heißt es weiter. Der VW Bus wurde durch die Berufsfeuerwehr und durch ein privates Abschleppunternehmen geborgen.

Das Brückengeländer wurde mittels eines Bauzauns abgesichert. Zur Schadenshöhe kann bis dato keine Angabe gemacht werden. Die Brücke ist ein mittelalterliches Wahrzeichen der Stadt.(kam)

