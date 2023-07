Steinschlag im Königssee-Kesselsteig: Zwei Urlauber schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Zwei Urlauber aus Niedersachsen wurden bei einem Steinschlag im Berchtesgadener Land schwer verletzt. Sie kamen per Hubschrauber in Kliniken.

Schönau am Königssee - Hinter der Bergwacht liegen einsatzreiche Tage im Berchtesgadener Land. Ein Urlauber aus NRW wurde nach einem Absturz verletzt gerettet, ein Wanderer starb trotz Rettungsversuchen nach einem Zusammenbruch. Einige Tage zuvor wurden zwei Menschen durch einen Steinschlag schwer verletzt, wie das Bayerische Rote Kreuz am 7. Juli mitteilte.

Steinschlag im Königssee-Kesselsteig: Mann schwer an Kopf und Rücken verletzt

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag, 26. Juni. Gegen 14.20 Uhr wurden zwei Urlauber (39) aus Niedersachsen im Königssee-Kesselsteig durch Steinschlag aus einer Rinne schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht, wie das BRK mitteilte. Die weiteren Mitglieder der Wandergruppe leisteten dem Mann und der Frau erste Hilfe. Außerdem verständigten sie die Leitstelle Traunstein, die die Bergwacht und Rettungshubschrauber losschickte.

Der Hubschrauber „Christoph 14“ setzte zuerst Notarzt und Bergretter mit der Winde am Unfallort ab, die die Lage erkundeten und den Mann notfallmedizinisch versorgten. Er war schwer an Kopf und Rücken verletzt. Die Frau war bei dem Unglück am Arm verletzt worden.

Zwei Menschen wurden bei einem Steinschlag im Königssee-Kesselsteig schwer verletzt (Symbolbild). © IMAGO / Zoonar

Zwei schwer Verletzte nach Steinschlag im Königssee-Kesselsteig

Der Mann wurde im Luftrettungssack gesichert und gegen 15.20 Uhr direkt zum Klinikum Traunstein geflogen. Die Frau kam in die Klinik nach Salzburg. (kam)

