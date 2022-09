Auto kracht frontal in Lkw: Feuer bricht aus – Junger Mann stirbt vor Ort

Helfer können nichts mehr tun

Ein 29-Jähriger kam in dem Kleinwagen ums Leben.

Nahe Steppach in Oberfranken kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Unfall. Ein 29-Jähriger starb nach einem Frontalcrash mit einem Lkw.

Pommersfelden - In Oberfranken hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein junger Mann kam dabei ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach ist ein 29-Jähriger am Donnerstag, 8. September, gegen 16.40 Uhr auf der Staatsstraße 2263 in Richtung Steppach (Gemeindeteil von Pommersfelden im Landkreis Bamberg) unterwegs gewesen. Einige hundert Meter vor der Ortseinfahrt kam ihm ein Lkw in Fahrtrichtung Burgebrach entgegen.

Mann kracht in Oberfranken in Lkw: 29-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Aus noch unklarer Ursache geriet der Kleinwagen des jungen Mannes offenbar auf die Gegenspur, „wo er mit hoher Wucht frontal erfasst wurde“, so die Polizei. Der Lkw zog den VW anschließend noch mehrere Meter mit sich. Hierbei entfachte im Anstoßbereich zudem ein Feuer.

Ersthelfer, alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers eilten zu den Fahrzeugen, konnten jedoch nichts mehr für den 29-jährigen Bamberger tun. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 35-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls verletzt, er erlitt außerdem eine schwere Rauchgasintoxikation.

Ein Motorradfahrer geriet im Kreis Hof in den Gegenverkehr und krachte in zwei Autos. Der Mann starb trotz sofortiger Hilfe noch an der Unfallstelle.

Nach tödlichem Unfall bei Steppach - Polizei sucht Zeugen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Gutachter die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land bei der Ermittlung des genauen Unfallhergangs.

Die Polizei Bamberg-Land bittet hierfür Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden. (kam)

