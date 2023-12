Schlager-Legende auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt – „Ein Lächeln meiner Jugendliebe“

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Erkannt? Eine echte Schlager-Legende zeigte sich auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Ein Fan gesteht ihr prompt seine „Jugendliebe“ – keine Seltenheit.

Nürnberg - Es ist die Zeit der Christkindlmärkte in Bayern und darüber hinaus. Viele Menschen lieben die Atmosphäre zwischen besinnlicher Musik, festlich dekorierten Ständen und hübschen Basteleien – und manche auch den Glühwein. Weniger fürs Ambiente, sondern vielmehr für den guten Zweck hat nun eine echte Schlager-Legende den Nürnberger Christkindlesmarkt besucht und dies für Instagram dokumentiert. Die Rede ist von Nicki.

Schlager-Legende Nicki sammelt Spenden auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt

Die 57-Jährige, bürgerlich Doris Hrda, ist durch Hits wie „Wenn I mit dir tanz“ oder „I bin a bayrisches Cowgirl“ für viele unvergessen. Insofern dürften sich die Besucher in Nürnberg gefreut haben, sie zu erblicken. Nicki sammelte dort Spenden für die BR-Aktion „Sternstunden – Wir helfen Kindern“. Offenbar mit Erfolg. „Mit meiner Christbaummütze lief das besonders gut“, schreibt sie.

„Alle waren fleißig und es kamen 8770,16 Euro dabei raus. Das hab ich wirklich gerne und mit Spaß gemacht.“

Das Posting mit dem passenden Foto bekommt hunderte „Gefällt mir“-Angaben und begeisterte Kommentare. „Deine Mütze ist wirklich cool. Respekt, dass ihr so viel Geld zusammengebracht habt. Gott sei Dank haben wir auch ein bißchen Spenden können“, schreibt eine Anhängerin. „Tolle Aktion“ und „Schade, dass ich Dich verpasst habe. Hätte mich gefreut“, meinen andere.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Fan gesteht Schlager-Legende Nicki bei Instagram seine „Jugendliebe“ – keine Seltenheit!

Von einem Fan gibt es einen ganz besonderen Kommentar. Er freut sich über das Strahlen der Schlager-Sängerin. „Ein Lächeln meiner Jugendliebe“, schwärmt er und untermauert es mit einem Emoji mit Herzchen in den Augen. Solche Geständnisse sind keine Seltenheit, wie Nicki gegenüber Merkur.de erklärt. „Zu meinem diesjährigen 40. Bühnenjubiläum haben mir unendlich viele ihre frühere Jugendliebe gestanden“, freut sie sich. „Ist doch schön, jeder hat doch in seiner Jugend geschwärmt. Jetzt sind wir zusammen älter geworden und erinnern uns an frühere Zeiten.“

Findet man Nicki, die seit rund 30 Jahren mit ihrem Gerhard verheiratet ist und mit ihm zwei Töchter hat, eigentlich öfter auf Weihnachtsmärkten? Auch das verrät sie unserer Redaktion. „Wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne auf den Weihnachtsmarkt in meiner Heimatstadt Plattling“, so die Sängerin. Aber nicht nur dort: „Ich sehe mir auch gern mal einen anderen Markt an.“ Kulinarisch ist sie aber auch daheim bestens aufgestellt: Vor einigen Monaten hat Nicki hier das Rezept zu ihrem Leibgericht verraten.

Reise durch Bayern: 8 Weihnachtsmärkte, bei denen sich ein Besuch lohnt Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.