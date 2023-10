Kurz unterhalb des Gipfels: Mann stürzt im Lattengebirge 50 Meter ab und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Weil er von einer Bergtour nicht zurückgekommen ist, hat seine Mieterin die Polizei verständigt. Der Mann konnte nach einer Suchaktion nur noch tot gefunden werden.

Bischofswiesen – Ein 55-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis Berchtesgadener Land, der am Donnerstag (12. Oktober) eine Bergtour unternommen hatte und nicht zurückkehrte, wurde am frühen Freitagmorgen tot aufgefunden. Nach Polizeiangaben stürzte der Mann mutmaßlich am Signalkopf im Lattengebirge rund 50 Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Bergwanderer an Signalkopf in Oberbayern tödlich verunglückt

„Ein 55-jähriger Mann aus einer Gemeinde im nördlichen Landkreis Berchtesgadener Land unternahm gestern (12.10.2023) eine Bergtour von Bischofswiesen/Hallthurm aus in Richtung Signalkopf. Nachdem er bis zu den späten Abendstunden nicht zurückgekommen war, hatte seine Mieterin die Polizei in Bad Reichenhall verständigt“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Eine Handyortung ergab, dass sich sein Mobiltelefon im Bereich des Signalkopfes befand. Gegen 1.30 Uhr am frühen Freitagmorgen stießen die Rettungskräfte auf einen Eintrag des Vermissten im Gipfelbuch des Berges, datiert vom Vortag. Kurz darauf wurde ein Handysignal südlich unterhalb des Gipfels geortet.

Im Lattengebirge ist ein Mann tödlich verunglückt (Archivbild). © IMAGO / imagebroker

Mann verunglückt am Signalkopf in den Berchtesgadener Alpen - 50 Meter Absturz in den Tod

„Der vermisste Bergsteiger konnte gegen 02.35 Uhr leider nur noch tot aufgefunden werden. Er ist augenscheinlich am frühen Donnerstagnachmittag beim Abstieg kurz unterhalb des Gipfels ca. 50 m abgestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten“, heißt es weiter. Er war offensichtlich alleine unterwegs, Hinweise auf ein Fremdverschulden sind nach ersten Ermittlungen nicht gegeben. (kam)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.