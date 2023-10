Rosenheim-Cops-„Stockl“ verblüfft Talk-Masterin mit Geständnissen: „Werden sie künftig mit anderen Augen sehen“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Hier zeigt Marisa Burger, wie „Schwester Kunigunde“ immer ihr Kinn in die Hand genommen habe. © Screenshot: NDR

Marisa Burger, bekannt als Miriam Stockl aus den ZDF-Rosenheim-Cops, verblüffte im NDR-Talk mit offenen Worten – auch die Moderatorin.

Hamburg - Eine Bayerin im Norden: Marisa Burger, Legende der ZDF-Rosenheim-Cops in der Rolle der Miriam Stockl, gastierte am Freitag (20.10.) in der NDR Talk Show bei Bettina Tietjen und Johannes Wimmer. Es wurde ein sehr offenes Gespräch, was sogar die Moderatorin verblüffte. Doch zunächst wird die Darstellerin auf den legendären Satz ihrer Figur angesprochen. „Es gabat a Leich“ fällt in fast jeder Folge.

Der Einfall stamme von ihr, erläutert die 50-Jährige. „Das war meine Idee. Es war wirklich so: Wenn man eine Rolle entwickelt, dann überlegt man sich auch: Wie redet die? Wie geht die? Was macht die? Wie denkt die? Und da habe ich mir gedacht: Dieser Satz könnte doch zu dieser Figur passen. Dann habe ich den einfach mal gesagt, es kam von der Redaktion keine Beschwerde. Ich habe ihn einfach beibehalten und wusste natürlich auch nicht, dass es dann irgendwann mal so ein Kult-Satz wird. Aber es ist natürlich schön, wenn man so etwas kreiert.“

Rosenheim-Cops-Star Marisa Burger hatte es schwer als Lehrerkind

Natürlich wird es auch persönlich. Denn ein Anlass für den Talkshow-Besuch ist das neue Buch, das Marisa Burger veröffentlicht hat: „Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war – Vom Mut, eigene Wege zu gehen“. Der Talk dreht sich kurz um ein skurriles Erlebnis aus ihrer Kindheit. Die Schauspielerin stammt ursprünglich aus dem Wallfahrtsort Altötting. Die Schwester ihrer Oma war Nonne, Schwester Kunigunde. Diese sei, als die kleine Marisa drei, vier, fünf Jahre alt war, immer zu ihr gekommen: „Da hat die immer mein Kinn in die Hand genommen, hat mir ganz tief in die Augen geschaut und gesagt: ‚Eeeeh Marisa, du gehst einmal ins Kloster!‘“ Doch für Burger war das rein gar nichts.

Auch der Beruf ihres Papas sorgte für besondere Umstände, verrät Burger. „Das beschreibe ich auch so in dem Buch, was uns Lehrerkinder betrifft: Dass man sagt, du konntest eigentlich nie triumphieren. Wenn ich eine schlechte Note hatte, sind die Lehrer zu meinem Vater gegangen und haben sich beschwert, wie schlecht ich eigentlich in Mathe oder sonst irgendwo war. Wenn ich eine gute Note hatte, sind die aber auch immer hingegangen und haben gesagt: Ah, da war sie mal wieder gut, in Deutsch eine 1 oder eine 2 oder so. Du konntest nie nach Hause gehen und sagen: Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen unter den Tisch fallen. Sondern er hat es schon immer gewusst.“ Dass sie nicht glänzen konnte, habe sie „gestresst, wirklich gestresst“, gesteht Burger. „Ich hatte wirklich irgendwann mal keine Lust mehr auf Schule.“

Rosenheim-Cops-Star Marisa Burger war einst magersüchtig

Dann wird es richig ernst im Gespräch. Marisa Burger war als Kind magersüchtig, dazu trugen auch diese Umstände bei. „Es war so eine Drucksituation. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann nichts richtig machen. Ich habe etwas angefangen, und es war nie perfekt. Es gibt verschiedene Formen in der Pubertät, wie Leute Probleme haben. Entweder man ritzt sich oder man verweigert Essen oder hat Bulimie. Bei mir war es so: Ich habe mich dann gespürt, wenn ich sagte: ‚Ich habe heute das nicht gegessen und das nicht gegessen und das nicht gegessen‘ und war dann stolz auf mich, weil ich das hingekriegt habe. Das habe ich nur mit mir alleine ausgemacht.“

Erst der Wechsel ins Internat brachte sie raus aus der Situation. „Ich habe für mich entschieden, ich gehe ins Internat, um aus diesem Dunstkreis rauszukommen und mit Leuten zusammen zu sein, die mich nicht kennen, um da meine Stabilität wiederzufinden.“ Sie habe das früh als Ausweg erkannt und auch später in der Therapie noch mal bearbeitet.

Marisa Burger wurde früh schwanger: „Ich hatte für mich einen Plan“

Mit 19 hat Marisa Burger dann ihre Tochter bekommen. Da war sie bereits weg aus der Heimat. Sie hat auch diese Herausforderung gemeistert. „Ich hatte für mich einen Plan und wusste sehr genau, wie das ging, und es ist auch ganz gut aufgegangen. Ich habe mich da auch nicht gestresst gefühlt.“ Die Verantwortung für ihre eigene Familie hat ihr gut getan.

Bettina Tietjen ist merklich beeindruckt von ihrem Gast Marisa Burger (r.). © Screenshot NDR

Burger sieht keinen Widerspruch zwischen der engen Rolle der Miriam Stockl und sich als Person. „Ich bin jemand, der unkonventionell manche Sachen angeht.“ Mit ihrem Buch will sie Mut vermitteln. Sie sei eine „total gstandene Frau, ich spiele eine Figur und ich stehe mitten im Leben und ich habe viel erlebt im Leben.“ Das eine schließe das andere nicht aus. Ihre Devise: „Ich mache die Dinge, die mir einfach Spaß machen, an denen ich Freude habe und die mich ausmachen.“ Von all diesen offenen Worten ist Talk-Masterin Bettina Tietjen äußerst beeindruckt. Ihr Resümee: „Ich glaube, die Rosenheim-Cops und die Miriam Stockl werden wir in Zukunft mit ganz anderen Augen sehen. Danke.“ Wussten Sie, dass Stockl und Michi Mohr in der Serie fast mal ein Paar geworden wären? Da war mal was auf dem Wasserbett. (lin)