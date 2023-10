„Stopp! Lassen Sie mich in Ruhe!“ - Experte rät Eltern, wie sie ihre Kinder vor Übergriffen schützen

Von: Magdalena Höcherl

Was tun, wenn das eigene Kind von einem Fremden angesprochen wird? Ein Experte erklärt, wie man den Nachwuchs auf Übergriffe vorbereiten sollte.

Nandlstadt/Neufahrn – Im Februar ermittelte die Polizei in Moosburg und Hallbergmoos, jetzt in Nandlstadt: Dort wurde ein Bub auf dem Schulweg von einem unbekannten Autofahrer angesprochen. Meldungen wie diese versetzen Eltern nicht nur in Sorge, sondern lassen sie oft auch mit einem Gefühl der Ohnmacht zurück – und mit der Frage, wie sich Kinder vor Übergriffen schützen können. Konkrete Tipps und Übungen für zu Hause hat Andreas Busche, Geschäftsführer der KidsPro GmbH aus Neufahrn, die Sicherheits- und Selbstbewusstseinstraining in Kindergärten und Schulen anbietet.

Ich nehme meine Umgebung bewusst wahr.

„Damit geht es schon los“, sagt Busche. Wer unterwegs ist, sollte nicht am Handy hängen. „Allein verkehrstechnisch ist das gefährlich.“ Außerdem könne man mit den Augen auf dem Display die Umgebung nicht wahrnehmen – und übersehe dadurch auch, dass man sich möglicherweise einer Person nähert, „bei der man sofort ein blödes Bauchgefühl bekommt und lieber die Straßenseite wechselt“.

Ich weiß, wo ich mir Hilfe holen kann.

Wer aufmerksam durch die Straßen geht, könne dabei auch gleich sogenannte Rettungsinseln erkennen. „Geschäfte, Apotheken, Friseur oder andere Menschen: Da kann ich reingehen, die kann ich ansprechen und um Hilfe bitten, wenn ich mich nicht sicher fühle“, erklärt Busche. Stichwort andere Menschen: „Wir machen Kindern schon klar, dass andere Personen in der Regel helfen.“ Dabei sei es jedoch essenziell, Kindern eine wichtige Information zu vermitteln: „Das Kind muss den Erwachsenen ansprechen.“

In Nandlstadt hat ein unbekannter Fremder versucht, ein Schulkind in sein Auto zu locken - glücklicherweise vergeblich. Wie Kinder in solchen Situationen richtig reagieren sollten, erklärt ein Experte. (Symbolbild) © Herrmann Agenturfotografie/imago

Ich weiß, dass Erwachsene keine Kinder um Hilfe bitten.

„Kinder müssen wissen: Erwachsene fragen andere Erwachsene um Hilfe, und nicht Kinder“, betont Busche. Personen, die sich Kindern mit der Bitte um Hilfe oder einen Gefallen nähern oder die selbst einen Gefallen oder ein Geschenk anbieten, seien mit Vorsicht zu genießen.

Ich habe eine Stimme und ich nutze sie.

Wie Kinder richtig reagieren, sollten sie doch einmal angesprochen werden: „Im besten Fall ignoriere ich die Ansprache und wende mich schnurstracks an eine Rettungsinsel, die ich vorher schon gesucht habe“, sagt Busche. Wenn das nicht möglich ist: den Arm vom Körper wegstrecken und mit der Hand die Stopp-Geste machen, dazu laut und deutlich sagen: „Stopp! Lassen Sie mich in Ruhe!“ Das Siezen ist elementar: „Es zeigt anderen sofort, dass es sich nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Kind und Bezugsperson handelt.“ Für Kinder, die sich schwer damit tun, laut zu sprechen, empfiehlt Busche eine Signalpfeife.

Andreas Busche bietet Präventionsprogramme für Kinder an. © privat

Ich darf „Nein“ sagen – zu jeder Person und zu jeder Zeit.

Grundsätzlich sollten Kinder lernen, dass sie „Nein“ sagen und Grenzen setzen dürfen – die dann auch eingehalten werden. „Das ist gerade unter Geschwistern schwer zu lernen, aber Eltern müssen das unbedingt unterstützen“, sagt Busche. Dementsprechend sei es wichtig, ein Kind zu loben, wenn es Selbstbewusstsein behauptet hat. „Das bestärkt das Kind, auch in Gefahrensituationen so zu handeln und sich dadurch zu schützen.“ Grundsätzlich sei es zu respektieren, wenn ein Kind nicht von der Oma geküsst, dem Opa umarmt oder auf den Schoß des Onkels genommen werden will. „Wenn ein Kind Ablehnung signalisiert, müssen es die Eltern bestärken, dass es das Recht hat, das zu sagen – und alle anderen müssen sich daran halten“, erklärt der Experte.

Ich erzähle, was ich erlebt habe.

Jedes Kind müsse wissen, dass es mit seinen Eltern über alles sprechen kann: Damit das im oft stressigen Alltag nicht untergeht, sollte explizit Raum für Gespräche geschaffen werden, zum Beispiel beim Abendessen. Busche betont: „Nur wer sich Zeit für sein Kind nimmt, bekommt mit, was in seinem Umfeld, in der Nachbarschaft, auf dem Schulweg oder Spielplatz passiert – und kann dementsprechend handeln.“

