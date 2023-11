Der nächste Streik: Verdi ruft 7.600 Mitarbeiter in Bayern auf, die Arbeit niederzulegen

Verdi hat am Donnerstag 7.600 Mitarbeiter des Uniklinikums Erlangen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. © NEWS5 / Deyerler

Verdi hat Mitarbeiter des Uniklinikums in Erlangen zum Streik aufgerufen. Die Patientenversorgung wird über die Notdienstvereinbarung sichergestellt.

Erlangen – Die Gewerkschaft Verdi hat, nachdem die zweite Tarifrunde der Länder ohne Angebot der Arbeitgeberseite beendet wurde, zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Alleine am Uniklinikum Erlangen sind damit 7.600 Mitarbeiter aufgefordert, die Arbeit niederzulegen.

Verdi ruft Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zum Streik auf – Am Tag des Bahnstreiks

Am Donnerstag, 16. November, legten viele Mitarbeiter, zum Beispiel vom Uniklinikum Erlangen, die Arbeit nieder, nachdem die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik gerufen hatte. Ausgerechnet heute, möchte da so mancher sagen – legt doch der Streik der GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) noch bis Freitagmorgen den Bahnverkehr fast gänzlich lahm.

Um die Versorgung der Patienten am Uniklinikum Erlangen sicherzustellen, greift dort die Notdienstvereinbarung. „Wir konnten sicherstellen, dass alle Notfälle gut versorgt werden. Alle onkologischen Operationen, die Transplantationschirurgie, die Versorgung von Kindern und Schwangeren werden hoffentlich wie gewohnt stattfinden“, sagte der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Erlangen, Prof. Dr. Dr. h. c. Heinrich Iro in einer Pressemitteilung des Krankenhauses.

Streik von Mitarbeitern des Uniklinikums Erlangen: Auswirkungen dennoch massiv

Trotzdem hat der Streik massive Auswirkungen auf das Uniklinikum. So hieß es bereits am Mittwoch, 15. November, in der Pressemitteilung des Krankenhauses, dass unter anderem ambulante Eingriffe verschoben werden müssen. „Das ist für die betroffenen Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen eine erhebliche Belastung. Auch für die Mitarbeitenden, die am Streiktag arbeiten, um den Klinikbetrieb am Laufen zu halten, wird das sicher ein harter Tag“, so Iro.

Man bedaure die Streikfolgen, könne aber nichts machen, da man nicht am Verhandlungstisch sitze, erklärte der Klinikdirektor in der Pressemitteilung abschließend. Auf ihrer Website berichtet auch Verdi über den Streik im Rahmen der „Tarif- und Besoldungsrunde öffentlicher Dienst der Länder 2023“ – dabei geht es vor allem um mehr Geld für Arbeitnehmer und Nachwuchskräfte. (fhz)

