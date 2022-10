Streik an Klinikum in Hof: Umfrage verdeutlicht Ärger des Pflegepersonals

Teilen

Das Personal des Sana Klinikums Hof beweist bei seinem Streik für eine bessere Bezahlung Galgenhumor. © NEWS5/Fricke

Das Personal des Sana Klinikums in Hof streikt für eine bessere Bezahlung. Über die Hälfte des Pflegenachwuchs ist mit seiner Arbeit unzufrieden.

Hof - Durch die Wiesn stiegen die Corona-Zahlen in Bayern zuletzt extrem an: Vergangene Woche mussten so viele Menschen wie noch nie zuvor während der Pandemie in bayerische Krankenhäuser eingeliefert werden. Nicht wegen, sondern mit Corona. Es sind wohl weitere Ausbrüche in Altenheimen und Kliniken zu erwarten. Das dort beschäftigte Personal arbeitet allerdings ohnehin schon lange am Limit - und wird dafür nach wie vor schlecht bezahlt, so der nun geäußerte Vorwurf.

Hof: Personal des Sana Klinikums streikt für höhere Löhne und Ausbildungsvergütungen

Das Personal des Sana Klinikums Hof entschloss sich deshalb am Freitag, 14. Oktober, zu streiken. Die Beschäftigten fordern demnach höhere Löhne und Ausbildungsvergütungen, um die Mehrkosten durch die Inflation abzufedern. Außerdem sollen Angestellte in Reha-Kliniken künftig auch eine Jahressonderzahlung erhalten. Bisher gab es die nur für Personal in Akut-Kliniken. Die Notfallversorgung des Hofer Krankenhauses war während des Streiks gewährleistet.

Die Ärzte sind ebenfalls verärgert und haben ihre Praxen kürzlich teilweise geschlossen, aus Protest gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung.

Pflegenotstand: Auszubildende und Studierende überwiegend unzufrieden mit ihrer Arbeit

Auch das Pflegepersonal von morgen ist mit der aktuellen Situation unzufrieden, wie aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft ver.di hervorgeht. 3000 Auszubildende und Studierende nahmen an einer Umfrage zu ihrer Arbeit teil, nicht einmal 43 Prozent sind mit ihrer Ausbildung zufrieden.

„Die hohe Unzufriedenheit von Auszubildenden in der Pflege ist ein Alarmsignal, das Arbeitgeber und politisch Verantwortliche nicht ignorieren dürfen“, sagt ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler.

Pflegenotstand: Gesundheitsminister Holetschek wird in BR-Sendung kritisiert

Der Notstand in der Pflege ist seit Längerem bekannt. Dass sich bisher aber wenig getan hat, wurde in der BR-Sendung „jetz red i“ deutlich, bei der der bayerische Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) mit Betroffenen diskutierte. Ein Auszubildender behauptete sogar, dass das aktuelle Handeln beziehungsweise Nicht-Handeln der Politik „unverzeihlich“ sei, da die Pflege am Limit arbeiten würde. Der Minister versicherte in der Sendung, dass er den Ernst der Lage kenne. Man stehe kurz vor einer Katastrophe und müsse jetzt etwas tun. (jg)